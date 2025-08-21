EXCLUSIV Cum comentează Mats Wilander wildcardul primit de Venus Williams (45 de ani) la US Open

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

Fostul tenismen a comentat revenirea americancei Venus Williams în circuit. La patruzeci și cinci de ani, sora mai mare a Serenei a câștigat un meci, din cele trei pe care le-a jucat și a primit un wildcard pe tabloul principal, din partea organizatorilor Openului American.

La 45 de ani, Venus Williams va fi participantă în Openul American

„Dacă Venus Williams vrea un wildcard, ar trebui să îl primească, atât timp cât e acolo ca să câștige meciuri.

Nu sunt un mare susținător al invitațiilor acordate jucătorilor care sunt extenuați, care nu prezintă interes, dar cred că Venus e o luptătoare grozavă și pune presiune pe umerii săi la fel de multă precum o făcea când era la vârful carierei. Dacă e așa, ador faptul că încearcă să joace tenis la această vârstă și că arată lumii că poți continua să joci și după patruzeci de ani.

Nu ar fi minunat ca ai noștri campioni să poată să joace și după vârsta de patruzeci de ani? Ar fi uluitor pentru sportul nostru,” a spus Mats Wilander.

Venus Williams

Venus Williams nu devine cea mai vârstnică jucătoare participantă la US Open

Recordul în acest sens îi aparține americancei Renee Richards (91 de ani), care a participat, în 1981, pe când avea vârsta de 47 de ani.

Având în vedere însă varianta wildcardului, nu este exclus ca Venus Williams să rămână dornică de joc și să primească o invitație de joc și în următoarele ediții ale turneului de la New York.

Absentă în 2024 de la US Open, Venus Williams a participat în 2022 și în 2023, când a părăsit competiția după runda inaugurală.

Venus Williams a câștigat de două ori US Open, în proba individuală, în 2000 și 2001, iar, la prima participare, în 1997, a jucat finala.

Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport.

Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
