În săptămâna premergătoare US Open 2025, Eurosport a intermediat pentru Sport.ro un dialog cu legendarul Mats Wilander (60 de ani).

Fostul tenismen a comentat revenirea americancei Venus Williams în circuit. La patruzeci și cinci de ani, sora mai mare a Serenei a câștigat un meci, din cele trei pe care le-a jucat și a primit un wildcard pe tabloul principal, din partea organizatorilor Openului American.

La 45 de ani, Venus Williams va fi participantă în Openul American

„Dacă Venus Williams vrea un wildcard, ar trebui să îl primească, atât timp cât e acolo ca să câștige meciuri.

Nu sunt un mare susținător al invitațiilor acordate jucătorilor care sunt extenuați, care nu prezintă interes, dar cred că Venus e o luptătoare grozavă și pune presiune pe umerii săi la fel de multă precum o făcea când era la vârful carierei. Dacă e așa, ador faptul că încearcă să joace tenis la această vârstă și că arată lumii că poți continua să joci și după patruzeci de ani.

Nu ar fi minunat ca ai noștri campioni să poată să joace și după vârsta de patruzeci de ani? Ar fi uluitor pentru sportul nostru,” a spus Mats Wilander.

