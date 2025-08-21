FCSB vede doar alb și roșu în fața ochilor în deplasarea din Scoția, azi, de la ora 21:45 (VOYO). Cel mai pariat scor + echipe probabile + alte cote la pariuri

Campionana României s-a deplasat în Scoția, la Aberdeen, pentru play-off-ul din Europa League. FCSB întâlnește echipa locală, club care are culorile marii rivale din România, Dinamo.

Aberdeen este o grupare înființată în anul 1903, care a câștigat de 4 ori campionatul Scoției, și nu a retrogradat niciodată. În acest moment, “alb-roșii” ocupă ultima poziție în campionat, după 2 etape, cu zero puncte.



Scoțienii au câștigat Cupa în sezonul trecut, învingând pe Celtic în finală, după loviturile de departajare.



Pentru meciul tur, gazdele sunt ușor favorite la victorie, cu o cotă de 2.47, insă la calificare, FCSB este favorită certă, cu o cotă de 1.44.



Aberdeen a câștigat Cupa Cupelor în 1983, iar în 1984 Supercupa Europei.

ABERDEEN - FCSB | Echipe probabile



• Aberdeen (4-2-3-1): Mitov - Jensen, Dorrington, Milne, Devlin - Shinnie, Nilsen - Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi



• FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Popescu, Pantea - Chiricheț, Șut - Miculescu, Tănase, Cisotti Bîrligea



ABERDEEN - FCSB | Cele mai pariate scoruri



1:1 - 6.50



1:0 pentru Aberdeen, cotă 7.00



Ambele echipe marchează, cotă 1.81.



Pauză sau final X - 1.70



Dacă echipa patronată de Gigi Becali va fi eliminată de Aberdeen, va juca în faza ligii Conference League, a treia competiție ca valoare intercluburi din Europa.



Risto Radunovic, Siyabonga Ngezana,și Baba Alhassan sunt extracomunitari și riscă să nu obțină la timp viza pentru Scoția, așadar ar putea rata partida de diseară.



Din echipa actuală a bucureștenilor, Mihai Popescu a jucat în prima ligă a Scoției la Hearts, echipă de mare tradiție, pentru care a bifat 18 meciuri.



Partida se joacă pe Pittodrie Stadium din Aberdeen, arenă cu 21.000 de locuri.



La meci și-a anunțat prezența și Sir Alex Ferguson, spun televiziunile din Scoția, o importantă personalitate din istoria lui Aberdeen.



Olandezul de 39 de ani, Serdar Gozubuyuk va fi la centru, arbitru care acordă în medie 3,56 cartonașe galbene pe meci și 0,18 roșii.



Sugestia Sport.ro:



Pauză sau final X.

