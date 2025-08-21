"Cobra" a oferit o perspectivă total diferită asupra situației, dezvăluind că a fost contactat de o altă echipă din La Liga, Getafe, și a indicat adevăratul motiv pentru care atacantul este încă în Gruia: prețul cerut de Neluțu Varga.



În timp ce informațiile recente indicau un acord aproape încheiat cu Valencia, pentru un împrumut de două milioane de euro, urmat de un transfer definitiv de 10 milioane, Adrian Ilie a răbufnit în direct.



"Facem o glumă? S-au dat atâtea bătălii pe el că cred că au amuțit toți până acum. S-au bătut între ei", a spus Adrian Ilie la PRO TV (SPORT.RO).



Getafe a intrat pe fir, Valencia e doar un zvon?



Fostul atacant de la Valencia și Steaua a continuat, făcând o dezvăluire surprinzătoare, care contrazice pista "liliecilor". Ilie susține că interesul concret a venit din partea altei grupări din campionatul Spaniei, însă pretențiile salariale ale patronului de la CFR Cluj sunt cele care blochează orice mutare.



"Nu știu de Valencia nimic. M-au sunat de la Getafe să mă întrebe de el. Și care ar fi prețul lui. Eu cred că dacă Neluțu nu ținea atât la preț, care am văzut că este foarte mare, atunci transferul ar fi fost făcut la altă sumă", a adăugat fostul internațional.



Louis Munteanu a jucat în opt meciuri pentru CFR Cluj în acest sezon, în care a reușit să marcheze un singur gol. Cota sa de piață, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, este de 5 milioane de euro.

