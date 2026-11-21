Echipa SCM Poli Timişoara a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia muntenegreană HC Lovcen Cetinje, scor 36-30 (17-19), în prima manşă din turul III al European Cup.
Kraljevic a marcat 9 goluri pentru SCM Poli Timişoara
Principalii marcatori ai partidei au fost Mrvaljevic 12 goluri și Knezevic 7, pentru HC Lovcen, respectiv Kraljevic 9, Boskos 7, Denysov 5, Ravnic 4 și pentru SCM Poli Timişoara.
Meciul retur va avea loc în 28 noiembrie, la Timişoara, pentru un loc în optimile de finală ale European Cup.
Continuă seria de victorii pentru Poli
Repartizată direct în turul II, formaţia timişoreană a eliminat echipa lituaniană Granitas-Karys, cu ambele manşe disputate pe teren propriu (39-22, 38-25).
În turul III joacă şi Potaissa Turda (31-32 în tur cu Runar Sandefjord).