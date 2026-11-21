Partida Newcastle - Arsenal, din runda a 11-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO.
LIVE VIDEO Newcastle - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Deplasare anevoioasă pentru liderul din Premier League
Newcastle - Arsenal este LIVE pe VOYO, de la ora 19:30.
Arsenal vine după victoria din ultimul meci de campionat, scor 1-0, în fața lui Hull City. „Tunarii” se află pe primul loc în Premier League cu 27 de puncte după 10 runde.
De cealaltă parte, Newcastle se află pe poziția a 12-a în clasament și are 12 puncte în 10 meciuri jucate. Ultimul meci al echipei lui Matthias Jaissle a fost remiza cu Fulham din ultima etapă.
Bukayo Saka, OUT până la finalul anului
Extrema „tunarilor” a suferit o leziune la nivelul cvadricepsului și nu a mai jucat de atunci. Deși primele estimări indicau o absență de 6-8 săptămâni, Arteta a confirmat că perioada totală de recuperare va ajunge la aproximativ două luni.
„A mai făcut un test, dar se pare că este vorba, mai mult sau mai puțin, despre o accidentare care necesită opt săptămâni. Au trecut patru, deci mai sunt încă patru săptămâni”, a declarat antrenorul lui Arsenal.
Astfel, Saka va rata mai multe partide importante pentru formația londoneză, inclusiv duelurile cu Manchester City, Tottenham și Real Madrid. Noni Madueke este așteptat să-i ia locul.
În vârstă de 24 de ani și cotat la 110 milioane de euro, Saka a bifat 11 apariții în acest sezon, cu patru goluri și o pasă decisivă.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News