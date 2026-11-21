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Antrenorul lui Manchester City, Enzo Maresca, a încercat să găsească explicații la final pentru forma modestă a vedetelor sale.

Maresca dă vina pe anxietate și arbitraj

Enzo Maresca este de părere că Manchester City a fost dezavantajată de arbitru în duelul cu Fulham. Managerul lui Manchester City reclamă golul marcat de Erling Haaland în minutul 25, dar anulat de VAR pentru un fault în atac.

"Am revăzut faza golului anulat, în opinia mea ar fi trebuit validat. Dar nu sunt eu cel care ia decizia. Haaland era convins că va fi gol, dar după intervenția VAR am văzut că decizia arbitrului s-a schimbat", a declarat Enzo Maresca, după remiza cu Fulham.

De asemenea, antrenorul lui Manchester City spune că anxietatea a pus stăpânire pe jucătorii săi după ce Fulham a deschis scorul: "Traversăm o perioadă dificilă, totul din cauza rezultatelor recente. Astăzi am primit un gol în primele minute, iar jucătorii au fost cuprinși de anxietate.

În repriza secundă ne-am mișcat mult mai bine. Trebuie să luăm decizii mai bune la finalizare. Avem ocazii, dar sper că pe viitor vom putea înscrie mai multe goluri", a mai spus antrenorul gazdelor.

Manchester City se află pe locul 3 în clasament, după Arsenal și Brighton. A trecut mai bine de o lună de la ultima victorie obținută de trupa lui Maresca în Premier League: 3-2 vs Ipswich, pe 17 octombrie.