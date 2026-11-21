La jumătatea primei părți, suporterii dinamoviști au aprins mai multe fumigene și au folosit petarde. Fumul dens a acoperit rapid suprafața de joc, reducând vizibilitatea sub limita regulamentară.

În aceste condiții, centralul Gabriel Minguleac a decis oprirea jocului. Fotbaliștii ambelor formații au rămas pe gazon timp de aproximativ trei minute, așteptând ca fumul să se risipească, după care arbitrul a reluat partida.

În minutul 44, meciul a fost oprit din nou de „central”, după ce un suporter a doborât monitorul VAR. Detalii AICI!