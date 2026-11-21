La jumătatea primei părți, suporterii dinamoviști au aprins mai multe fumigene și au folosit petarde. Fumul dens a acoperit rapid suprafața de joc, reducând vizibilitatea sub limita regulamentară.
În aceste condiții, centralul Gabriel Minguleac a decis oprirea jocului. Fotbaliștii ambelor formații au rămas pe gazon timp de aproximativ trei minute, așteptând ca fumul să se risipească, după care arbitrul a reluat partida.
În minutul 44, meciul a fost oprit din nou de „central”, după ce un suporter a doborât monitorul VAR. Detalii AICI!
Echipele de start și miza confruntării
Antrenorul Nuno Campos a ales pentru Dinamo sistemul 4-4-2, cu Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan – Zandbergen, Karamoko. Andrei Mărginean a revenit în primul „11” după o absență de trei meciuri cauzată de o accidentare, în timp ce Epassy și Pușcaș nu sunt refăcuți.
De partea cealaltă, Ricardo Sousa a trimis în teren pentru Petrolul o formulă 4-4-2 alcătuită din Zima – Căpușă, Papp, Malula, A. Dumitrescu – L. Teixeira, M. Ioniță, Hanca, R. Martins – N’Lundulu, L. Vega. Ploieștenii nu se pot baza la acest joc pe Zaian, suspendat, și pe Jerdea, accidentat.
Înaintea acestui duel, Dinamo ocupă locul secund în clasamentul Ligii 1, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, dar cu un golaveraj inferior. Formația alb-roșie caută revanșa în fața „lupilor”, după ce în prima etapă a sezonului Petrolul s-a impus cu 1-0 prin golul lui Rodrigo Martins, marcat dintr-un penalty controversat.