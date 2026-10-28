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Sandu Iacob, selecționerul naționalei de handbal masculin

FR Handbal a anunțat numirea noului staf tehnic al naţionalei masculine a României – Sandu Iacob, principal şi Cedric Sorhaindo, secund. Ei vor debuta în 5 noiembrie, cu multipla campioană Franţa, în primul meci din preliminariile CE2028.

Fostul internaţional Sandu Iacob (49 de ani) a mai pregătit naţionala României ca principal, însă la nivel de tineret, iar ca secund s-a aflat în staful celei de seniori, între 2015-2018. La seniori a mai condus reprezentativa Georgiei, iar la nivel de club a activat la HC Vaslui, HC Dobrogea Sud, Steaua Bucureşti, CSM Focşani, CSM Bacău şi CSM Sighişoara.

La CM din 2009, Sandu Iacob a fost căpitanul naţionalei României.

Cedric Sorhaindo, un francez de trei ori câștigător al Ligii Campionilor, este secundul lui Sandu Iacob

Mult mai cunoscut este secundul Cedric Sorhaindo (42 de ani), fost pivot al naţionalei Franţei şi al campioanei Dinamo Bucureşti, în structurile căreia activează ca manager.

Triplu câştigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona, unde a jucat 11 sezoane, Sorhaindo a evoluat la Dinamo Bucureşti între anii 2021-2024.

Programul preliminariilor României pentru CE 2028 la handbal masculin

Cu noul staf pe banca tehnică, naţionala României va juca primul meci din grupa 6 preliminară a Campionatului European din 2028 în deplasare, cu multipla campioană Franţa, în 5 noiembrie. Trei zile mai târziu, tricolorii vor evolua pe teren propriu, în noua sală din Tulcea, cu Polonia.

Meciurile din preliminarii vor continua în 2027, începând din martie, cu Letonia (tur 10/11 martie şi retur 13/14 martie), cu Franţa (retur 5/6 mai) şi cu Polonia (retur 9 mai).

Primele două clasate din fiecare din cele opt grupe şi cele mai bune patru echipe de pe locul 3 se califică la turneul final al Campionatului European din 2028. Competiţia va fi găzduită, între 13–30 ianuarie 2028, în Spania, Portugalia şi Elveţia.

În paralel, în acelaşi timp cu preliminariile, cele trei naţiuni gazdă şi deţinătoarea trofeului, Danemarca, vor evolua în EHF Euro Cup, competiţie semioficială pentru echipele calificate direct la turneul final al CE2028.