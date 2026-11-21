Duelul disputat la Slobozia a fost întrerupt pentru aproximativ 20 de minute, după o fază la care Petrolul a solicitat lovitură de la 11 metri. Rodrigo Martins a fost pus la pământ de David Irimia, iar apoi a început circul.

Fanii au pus la pământ sistemul VAR la Dinamo - Petrolul

După ce Rodrigo Martins a fost doborât în careu, sistemul VAR a intervenit pentru a analiza dacă pe parcursul fazei trebuie dictat ofsaid. Nu au putut fi verificate pozițiile jucătorilor de la Petrolul, astfel că s-a mers pe decizia tușierului care a lăsat jocul să curgă și nu a sesizat vreun ofsaid pe parcursul fazei.

Mai apoi, centralul Gabriel Mihuleac a fost chemat la margine pentru a urmări reluarea intervenției pe care a avut-o David Irimia asupra lui Martins. Numai că monitorul VAR a fost pus la pământ. Fanii dinamoviști prezenți la Slobozia ar fi rupt cablurile monitorului și l-au trântit la pământ. Monitorul se afla foarte aproape de gardul tribunei.