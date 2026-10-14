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SCM Politehnica Timișoara are parte de un start de sezon promițător la handbal. Bănățenii sunt singurii neînvinși din Liga Națională după primele patru etape, în care au înregistrat trei victorii și un egal. Echipa de pe Bega ocupă poziția secundă cu șapte puncte, fiind depășită doar de campioana Dinamo (opt puncte), care are un meci în plus de disputat. Mai mult decât atât, Poli a reușit să îi învingă pe „dulăi” în confruntarea directă, acum două săptămâni, într-un dramatic 27-26 pe teren propriu. Acord inedit între SCM Politehnica Timișoara și Teatrul Național „Mihai Eminescu” Drama și spectacolul nu se opresc însă doar în sală pentru handbaliștii Politehnicii. Alb-violeții au ajuns să se bucure de sentimente asemănătoare și prin intermediul artei, datorită unui parteneriat inedit între clubul SCM Politehnica Timișoara și Teatrul Național „Mihai Eminescu”. Concret, bănățenii au participat la o ședință foto pe scena instituției din Piața Operei, iar jucătorii de la echipa secundă au fost prezenți la piesa „Adevărul”. Mai mult decât atât, echipamentul de la partidele de acasă ale Politehnicii include elemente ale teatrului timișorean. Alexandru Szabo, organizatorul de evenimente al clubului de pe Bega, a expus, în exclusivitate pentru Sport.ro, detaliile proiectului pe care l-a inițiat. El și-a descoperit pasiunea pentru teatru acum aproximativ 10 ani, când a vizionat piesa „Străini în noapte”, cu Florin Piersic în rol principal. Fost fotbalist la Poli, Alexandru vorbește despre teatru cu pasiunea unui „microbist” înfocat. „Împreună scriem următorul act”, motto-ul colaborării „Am încercat să îmbinăm punctele foarte importante pentru orașul Timișoara, sportul și cultura. Am venit cu propunerea ca echipamentul din sezonul acesta să aibă elemente din clădirea Teatrului Național din Timișoara. Am îmbinat elementele de pe pereți, de pe tavan, de pe lateralul scenei, împreună cu cortina, și pe mâneci am adăugat cele două măști reprezentative pentru teatru: cea care râde și cea care plânge. Cu toate elementele acestea, am reușit să facem echipamentul pe care băieții îl poartă la meciurile de acasă din sezonul curent. Am mai creat și un motto, care să reprezinte această colaborare, și este scris pe spatele tricoului: 'Împreună scriem următorul act'. Cred că și în teatru, la fel ca pe teren, este important să mergem tot timpul înainte”, a început să povestească Alexandru cu patos.

Alexandru Szabo și tricoul special al Politehnicii Timișoara în „Sala Olimpia” / Foto: Sport.ro

Pe lângă activitatea de organizator de evenimente în cadrul clubului bănățean, Alexandru predă educație fizică la Politehnică, unde este lector. Pasiunea sa pentru teatru l-a făcut să pună în scenă o prezentare a lotului bănățenilor cu elemente inspirate din arta sa preferată. „Pe lângă promovarea pe tricou, avem promovare comună pe pagina de social media. Am mers la piesa 'Adevărul' împreună cu echipa din Divizia A (n.r.- echipa a doua), băieții mari fiind plecați într-o deplasare. Încercăm să ținem cât mai aproape cu acest parteneriat. La meciul de deschidere al sezonului pentru noi, la primul meci din Cupa Poli, prezentarea lotului a fost făcută într-un stil cât mai apropiat de teatru. Am încercat să tragem jos o cortină, în care băieții, când erau prezentați, ieșeau din spatele cortinei. Am pus puțin fum, am stins becurile, am improvizat o lanternă pe post de reflector. Prezentarea lotului a fost făcută de domnul Matei Chioariu, actor la Teatrul Național din Timișoara”, a continuat Alexandru să povestească. Impactul din interiorul vestiarului Cine se gândește, bazându-se pe stereotipuri, că sportivii nu pot aprecia arta se înșală amarnic. Alexandru a confirmat impactul pozitiv pe care l-a avut colaborarea cu teatrul timișorean în interiorul vestiarului alb-violeților. „Băieții au fost foarte încântați. Le-a plăcut echipamentul. Cred că îl apreciază, le face plăcere să joace în aceste echipamente. Sper cât de curând să mergem și cu echipa de seniori la teatru. Știu sigur că băieții au fost foarte încântați la 'Adevărul'. Mi-au trimis toți poze înainte cum se îmbracă. A fost ca un fel de gălăgie pozitivă în echipă înspre direcția asta. Băieții se bucură că ieșim din sală. Asta este cel mai important: să ieșim cât mai mult, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru, să ne vadă oamenii că nu suntem închiși în sală, să ieșim către comunitate și să facem lucruri împreună cu teatrul pentru comunitate. Pentru asta existăm, pentru oamenii din jurul nostru din Timișoara. Invitația la 'Adevărul' a venit din partea domnului Ion Rizea. Ne-am bucurat foarte mult că am putut să participăm și poate, la fel cum s-a instalat un sâmbure de pasiune pentru handbal la copii, la fel să se instaleze și un sâmbure de pasiune pentru teatru. De ce nu să meargă singuri și să aprecieze mai mult teatrul? Sigur pentru unii a fost pentru prima oară când au mers sau când nu au fost duși cu clasa”, a adăugat cu optimism protagonistul poveștii.

Handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara au fost la Teatrul Național „Mihai Eminescu” / Foto: SinPRO Visual Arts Academy

Teatrul și handbalul, asemănătoare în esență Cu o viață între handbal și teatru, Alexandru Szabo a subliniat cât de asemănătoare în esență sunt cele două pasiuni ale sale. „Scena și terenul, actorii și jucătorii, publicul. Cred că multe ore de antrenament sunt în spatele fiecărei discipline. Dorința actorilor și a jucătorilor este să performeze cât mai bine pe scenă sau pe teren. Bucuria de a face publicul să îi aprecieze cât mai mult și să se hrănească cu aplauzele publicului. Cred că din ambele direcții, atât dinspre scenă spre public, cât și dinspre teren spre public foarte multe lucruri se aseamănă: bucuria de a participa la eveniment, momentul în care ești la piesa de teatru sau la meci, în care te deconectezi de lumea care este mereu pe fugă. Încontinuu stai pe telefon, ambele pot oferi momente de deconectare de la nebunia socială din viața noastră de zi cu zi”, a mai punctat Alexandru. Opinia sa i-a fost împărtășită și de actorul Ion Rizea, manager al Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara: „Cred că și în sport și în teatru îți trebuie extrem de multă voință, extrem de multă muncă. Eu o să vă spun și din perspectiva mea de actor, ca să poți să fii un actor bun trebuie să muncești foarte mult. Ca să poți fi un sportiv bun trebuie să muncești foarte mult. Așa cum sportivii au antrenamentele ca să fie buni în meciuri, așa avem și noi repetițiile ca să fim buni în spectacol. Cred că sunt enorm de multe asemănări. Pe lângă asta, și în teatru contează munca în echipă ca și în sport. Cum handbalul, fotbalul, baschetul și rugby-ul sunt sporturi de echipă și în teatru contează munca în echipă. Cred că suntem extrem de asemănători. Și noi facem această meserie pentru public. Parcă suntem frați în modul de lucru, se completează”.

Politehnica Timișoara ar putea deveni subiectul unei piese de teatru Întrebat despre posibilitatea ca viața din interiorul echipei de handbal SCM Politehnica Timișoara să devină sursă de inspirație pentru o piesă de teatru, Alexandru Szabo a răspuns cu entuziasm: „Cred că ar fi o idee extraordinară, pentru că vestiarul în sine are o viață a lui, unde există prietenie, conflicte, povești dramatice și comice. Cred că s-ar putea lucra pe acest subiect, pentru că totul culminează cu momentul în care băieții intră pe scenă, dar până acolo povestea din spate nu o știe nimeni. Filme am văzut foarte multe pe teme sportive. De ce nu și o piesă de teatru, care ar fi ceva extraordinar? Ar putea atrage oamenii către sport, ceea ce reprezintă principalul nostru obiectiv. Să conștientizeze beneficiile unei vieți active, beneficiile și bucuria de a participa la un meci competitiv ca spectator, de a încuraja echipa și de a te asocia cu culorile și orașul Timișoara”. Mai mult decât atât, actorul Ion Rizea, manager al TNTm, a confirmat că echipa de pe Bega poate reprezenta o sursă de inspirație pentru o piesă. „Cred că, dacă nu mă înșel, au fost deja unii care s-au gândit la asta. Sigur, poate să fie o sursă de inspirație. Clar viața unei echipe de handbal, fotbal, baschet sau rugby poate să fie o sursă de inspirație pentru un spectacol de teatru, fără doar și poate. (n.r.- Vedeți posibilă montarea unei astfel de piese chiar pe scena TNTm?) Absolut, da! Dacă un dramaturg bun scrie un text bun de teatru inspirat din sport ca să zic așa, Teatrul Național din Timișoara este deschis pentru a monta un astfel de spectacol”, a declarat Ion Rizea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Alexandru Szabo, către actorii TNTm: „Îi invităm, dacă vor, să facă o ședință foto în sală” De asemenea, actorii și angajații teatrului pot să participe gratuit, prin invitații, la meciurile Politehnicii Timișoara și sunt bineveniți, potrivit lui Alexandru, să facă și ei o ședință foto în Sala „Olimpia”. „Noi la toate meciurile avem invitații pentru actorii și angajații teatrului. Îi vom invita într-o zi să cunoască echipa, să facă un schimb de experiențe, să discute. Probabil că vor fi niște povești interesante între actori și sportivi. Poate îi vor învăța să simuleze mai bine (n.r.- glumește). Cred că ar fi o experiență frumoasă, la fel cum am făcut noi ședința foto în teatru, care a fost ceva extraordinar. A ieșit ceva super frumos. Noi acum folosim toate pozele de la teatru în afișele noastre de meci. Îi invităm, dacă vor, să facă o ședință foto în sală. Cred că ar fi ceva deosebit să facem un schimb de experiențe, să vedem cum merge și invers. (...) Ședința foto de la teatru a durat în jur de nouă ore, nouă ore și jumătate. Foarte interesant este că fotograful a căutat niște poze asemănătoare prin lume ca să își ia niște modele. A zis că nu a mai găsit pe nimeni să facă ce am făcut noi. Nu a mai găsit o ședință foto cu o echipă într-o sală de teatru, aflată printre cele mai frumoase clădiri din Timișoara. Echipamentele au fost gândite în așa fel încât culoarea echipamentului alb să fie complementară cu roșu și auriul din teatru ca să iasă în evidență echipamentele când facem ședința foto. Din acest motiv, nu am mers pe culoarea violet pentru acest echipament, pentru că nu îi dădea aceeași putere și același contrast în momentul în care puneam un jucător în teatru”, a explicat organizatorul de evenimente al SCM Politehnica Timișoara.

Spectacolul de la pauza meciurilor Partidele Politehnicii Timișoara la handbal îi țin în suspans pe fani și la pauză, când pot câștiga invitații duble la teatru sau un tablou cu jucătorul favorit. „Noi la pauza meciurilor dăm invitații cadou după miniconcursuri către oamenii din public. La primul meci pe teren propriu, am făcut un concurs în care s-a câștigat un tablou de la teatru cu un jucător preferat al unui fan. Un suporter al lui Claudiu Pal a câștigat tabloul. Coincidența face că tocmai Claudiu a ieșit MVP-ul etapei. A avut peste 50% procentaj în poartă și am câștigat cu Buzău, vicecampioana României, la șase goluri diferență. Invitațiile sunt la teatru și sunt valabile pentru întreaga stagiune. Sunt două invitații, iar suporterul care a câștigat biletele poate să își aleagă oricând piesa la care vrea să meargă. E o chestie foarte faină. Nu te condiționează. Mergi la o piesă despre care crezi că te reprezintă și îți place. Sper să împingă lumea și mai mult spre teatru datorită proiectului pe care îl avem” - Alexandru Szabo.

Entuziasm și la Teatrul Național „Mihai Eminescu” La rândul său, Ion Rizea, managerul TNTm, s-a arătat încântat de parteneriatul cu SCM Poli Timișoara. „În primul rând, această colaborare a venit în ideea pe care mi-am propus-o în mandat de a fi o deschidere între teatru și sport. În momentul în care cei de la Politehnica Timișoara și-au exprimat dorința de a face noile echipamente cu motive inspirate din sala noastră de spectacol, modele de pe loja centrală, mi s-a părut extraordinar și am spus să facem un parteneriat. Și atunci ne-am întâlnit de câteva ori și am pus la punct această lansare a echipamentelor în care ședința foto s-a făcut la Teatrul Național. Conferința de presă pentru lansarea echipamentelor s-a făcut la Teatrul Național și cred că putem să ne ajutăm unii pe alții, noi pe SCM Politehnica Timișoara și ei pe noi. Noi am putea ajunge la publicul lor și ei la publicul nostru. Și cred că asta este extraordinar pentru tineri. Cred că și sportul, și teatrul formează tinerii într-un mod sănătos și frumos. (...) Vreau să spun încă o dată că sunt extrem de bucuros de faptul că am reușit să facem această colaborare între teatru și Poli. Și, cum spuneam și la începutul interviului, cred că teatrul, sportul și educația sunt poate cei mai importanți trei piloni în educația și dezvoltarea tinerilor. Dacă aceste trei componente își dau mâna, cred că putem face ca noile generații să fie niște generații care au crescut și au învățat pe baze foarte serioase, sănătoase”, a declarat actorul, în exclusivitate pentru Sport.ro, susținând ulterior că își dorește un parteneriat și cu echipa de fotbal a Politehnicii Timișoara din Liga 2: „Absolut, cea mai mare comunitate este în jurul echipei de fotbal. Da, vreau să încerc o colaborare, o să am niște discuții preliminare și cu conducătorii echipei de fotbal, și să vedem în ce mod putem colabora cu echipa de fotbal”.

Foto: Ion Rizea / Sursa: Teatrul Național "Mihai Eminescu" Timișoara Nu este pentru prima oară când echipamentele celor de la SCM Politehnica Timișoara sunt inspirate de elemente reprezentative pentru oraș. Spre exemplu, cu doi ani în urmă, handbaliștii au purtat tricouri negre în memoria eroilor-martiri ai Revoluției din 1989. Atunci s-au împlinit 35 de ani de la un eveniment tragic, care a deschis însă drumul României către democrație.

Tricoul dedicat eroilor-martiri ai Revoluției / Foto: SCM Politehnica Timișoara

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