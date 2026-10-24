CS Minaur Baia Mare a urcat pe locul secund în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, după ce a învins-o pe CSU din Suceava cu scorul de 39-33 (20-14), sâmbătă, în Sala „Lascăr Pană”, într-un meci din etapa a şasea.
Ovidiu Bordeanu și Emanuel Şerban, cei mai buni marcatori
Antonio Ovidiu Bordeanu a marcat 7 goluri pentru băimăreni, Lucas Alexandru Sabou a reuşit 6, iar Mamadou Diocou şi Hugo Forsberg câte 5.
Emanuel Şerban a înscris 8 goluri pentru oaspeţi, iar Botond Balazs şi Răzvan Gavriloaia au reuşit câte 5 goluri.
CSO Teutonii Ghimbav, învinsă de ACS HC Buzău 2012
În altă partidă, nou-promovata CSO Teutonii Ghimbav a fost învinsă acasă de vicecampioana ACS HC Buzău 2012, cu 32-22 (15-6).
Ivan Mosic şi Ionuţ Broască au înscris câte 5 goluri pentru buzoieni, dar cel mai bun jucător al oaspeţilor a fost portarul Vasile-Cristian Tcaciuc, cu 20 de intervenţii.
Clasament
- 1. CSM Bucureşti 10 puncte (6 jocuri)
- 2. CS Minaur Baia Mare 9 (6)
- 3. CS Dinamo Bucureşti 8 (5)
- 4. SCM Politehnica Timişoara 7 (5)
- 5. AHC Potaissa Turda 6 (5)
- 6. CSM Vaslui 6 (5)
- 7. CSU din Suceava 6 (6)
- 8. ACS HC Buzău 6 (6)
...