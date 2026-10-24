CS Minaur Baia Mare a urcat pe locul secund în clasamentul Ligii Naţionale de handbal masculin, după ce a învins-o pe CSU din Suceava cu scorul de 39-33 (20-14), sâmbătă, în Sala „Lascăr Pană”, într-un meci din etapa a şasea.

Ovidiu Bordeanu și Emanuel Şerban, cei mai buni marcatori

Antonio Ovidiu Bordeanu a marcat 7 goluri pentru băimăreni, Lucas Alexandru Sabou a reuşit 6, iar Mamadou Diocou şi Hugo Forsberg câte 5.

Emanuel Şerban a înscris 8 goluri pentru oaspeţi, iar Botond Balazs şi Răzvan Gavriloaia au reuşit câte 5 goluri.

CSO Teutonii Ghimbav, învinsă de ACS HC Buzău 2012

În altă partidă, nou-promovata CSO Teutonii Ghimbav a fost învinsă acasă de vicecampioana ACS HC Buzău 2012, cu 32-22 (15-6).

Ivan Mosic şi Ionuţ Broască au înscris câte 5 goluri pentru buzoieni, dar cel mai bun jucător al oaspeţilor a fost portarul Vasile-Cristian Tcaciuc, cu 20 de intervenţii.

Clasament

1. CSM Bucureşti 10 puncte (6 jocuri)

2. CS Minaur Baia Mare 9 (6)

3. CS Dinamo Bucureşti 8 (5)

4. SCM Politehnica Timişoara 7 (5)

5. AHC Potaissa Turda 6 (5)

6. CSM Vaslui 6 (5)

7. CSU din Suceava 6 (6)

8. ACS HC Buzău 6 (6)

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Agerpres