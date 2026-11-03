Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”

Probleme la FCSB! Un titular ar putea ajunge de urgență pe mâna Marijanei Kovacevic: „Ruptură la gambă”

Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”

Bogdan Stelea, îngrozit de decesul lui Jesus de Miguel: „S-ar putea să îl condamne pe portar”

Florin Gardoș și Robert Niță la VoyoSport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1

Florin Gardoș și Robert Niță la VoyoSport Live, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1

De la o uzină de gaz demolată la un stadion de peste 32.000 de locuri. Povestea CBS Arena, arena lui Coventry City din Premier League

Cornel Dinu a dat drumul la brațe: „Nu e antrenor, e un bufon!” / „Pe unde-a trecut, a făcut numai nenorociri”

Transfer peste ocean pentru Daniel Bîrligea! Românul e dorit de un club care n-a retrogradat niciodată

Scos din sărite, Gigi Becali nu se mai teme nici de Comisii: ”Băi, nenorocitule, băi! Escroc, escroc!”

Soția lui Robert Lewandowski a încins internetul: „WOW! Ce femeie frumoasă!”

Gigi Becali, dat pe spate după „U” Cluj - FCSB 1-0! Favoritul patronului: „Mamă, ce lovitură am dat cu el!”

SCM Universitatea Craiova a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 25-24 (13-9), luni seara, în Sala Polivalentă din Craiova, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.

SCM Universitatea Craiova - CS Rapid Bucureşti 25-24

Dijana Mugosa (vezi galeria foto de mai sus) a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 9 goluri.

”Dacă nu eram handbalistă, poate aș fi fost top model”, spunea muntenegreanca într-un interviu pentru Podravski List, pe vremea când juca la Podravka din Croația.

Francielle Gomes da Rocha şi Rebeka Podor au înscris câte 4 goluri, iar portarul Marina Rajcic a avut 15 intervenţii.

Oceane Anais Anaelle Sercien Ugolin şi Oana Bors au reuşit câte 4 goluri pentru Rapid.

Clasamentul din Liga Florilor

1. CSM Bucureşti 15 puncte (8 jocuri)

2. CS Gloria Bistriţa 14 (7)

3. HC Dunărea Brăila 12 (8)

4. SCM Râmnicu Vâlcea 11 (8)

5. SCM Universitatea Craiova 11 (8)

6. CS Rapid Bucureşti 9 (8)

7. CSM Slatina 9 (8)

... Agerpres

Foto: rukoMNEt