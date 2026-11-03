SCM Universitatea Craiova a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 25-24 (13-9), luni seara, în Sala Polivalentă din Craiova, într-un meci din etapa a 8-a a Ligii Naţionale de handbal feminin.
SCM Universitatea Craiova - CS Rapid Bucureşti 25-24
Dijana Mugosa (vezi galeria foto de mai sus) a fost cea mai bună marcatoare a gazdelor, cu 9 goluri.
”Dacă nu eram handbalistă, poate aș fi fost top model”, spunea muntenegreanca într-un interviu pentru Podravski List, pe vremea când juca la Podravka din Croația.
Francielle Gomes da Rocha şi Rebeka Podor au înscris câte 4 goluri, iar portarul Marina Rajcic a avut 15 intervenţii.
Oceane Anais Anaelle Sercien Ugolin şi Oana Bors au reuşit câte 4 goluri pentru Rapid.
Clasamentul din Liga Florilor
1. CSM Bucureşti 15 puncte (8 jocuri)
2. CS Gloria Bistriţa 14 (7)
3. HC Dunărea Brăila 12 (8)
4. SCM Râmnicu Vâlcea 11 (8)
5. SCM Universitatea Craiova 11 (8)
6. CS Rapid Bucureşti 9 (8)
7. CSM Slatina 9 (8)
... Agerpres
Foto: rukoMNEt