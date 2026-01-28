Selecţionata Croaţiei, vicecampioana mondială, a făcut un pas mare spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, după ce a învins Slovenia cu scorul de 29-25, marţi, la Malmo, în penultimul său meci din Grupa a II-a principală.



Conduşi de Tin Lucin (7 goluri) şi David Mandic (6), croaţii s-a impus în acest duel balcanic şi au luat o opţiune pentru careul de aşi al întrecerii continentale, urmând să înfrunte Ungaria în ultimul meci din grupă.



Celelalte meciuri s-au încheiat cu rezultate de egalitate, astfel că lupta rămâne deschisă pentru calificarea în semifinale.



Islanda a remizat cu Elveţia, 38-38, după ce a fost condusă în cea mai mare parte a timpului. Echipa din Ţara Cantoanelor a avut 38-36 (min. 58), dar islandezii au reuşit să egaleze şi au avut şi şansa de a obţine victoria. Ellidi Vidarsson şi Orri Freyr Thorkelsson au marcat câte 8 goluri pentru insulari, în ce de la elveţieni cei mai eficienţi au fost Noam Leopold (7 goluri) şi Gino Steenaerts (6), scrie Agerpres.



Suedia a fost ţinută în şah de Ungaria, 32-32, dar portarul scandinav Andreas Palicka a fost aproape de a aduce victoria, însă aruncarea sa spre poarta goală a echipei adverse a trecut pe lângă, în ultima secundă. Felix Claar a fost cel mai bun jucător suedez, cu 10 goluri, iar de la maghiari s-au evidenţiat Miklos Rosta (pivotul echipei CS Dinamo Bucureşti) şi Bence Imre, cu 8 goluri fiecare.



Croaţia conduce în clasament, cu 6 puncte, urmată de Islanda şi Suedia, cu câte 5 puncte, Slovenia, cu 4 puncte, Ungaria, 2 puncte, Elveţia, 2 puncte.



Totul se va juca în ultima etapă, miercuri, când vor avea loc partidele Slovenia - Islanda, Suedia - Elveţia şi Croaţia - Ungaria.



Din cealaltă grupă principală, Danemarca şi-a asigurat calificarea în semifinale, pentru al doilea loc luptând Germania şi Franţa, care se vor înfrunta miercuri.



La egalitate de puncte, departajarea se face prin rezultatul direct.

