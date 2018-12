"Va spun cu mana pe inima: nu i-am facut nimic romancei!" Cum se apara Szimonetta in presa maghiara dupa accidentarea lui Neagu

E sezon incheiat pentru Cristina Neagu.

Neagu s-a accidentat in minutul 52 al meciului cu Ungaria, a parasit terenul pe targa, iar in aceasta dimineata a aflat verdictul medicilor: ruptura de ligamente incrucisate si minimum 6 luni de pauza.

Planeta Szimonetta, jucatoarea maghiara care s-a aflat in contact direct cu Neagu la faza accidentarii, sustine ca nu este vinovata pentru accidentarea suferita de cea mai buna marcatoare din istoria Campionatului European.

Szimonetta a vorbit pentru presa din tara sa si a declarat ca nu a impins-o pe Neagu si nu este raspunzatoare pentru situatia in care se afla starul lui CSM.

"Nu am simtit ca am impins-o, doar am talonat-o. M-am simtit foarte rau. Dar am revazut faza si spun, cu mana pe inima, ca nu i-am făcut nimic romancei", a declarat Szimonetta in presa maghiara.