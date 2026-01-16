Campionatul European de handbal masculin are loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia, LIVE pe VOYO.

Naționala României, pregătită de George Buricea, debutează astăzi, de la ora 19:00, contra Portugaliei, reprezentativă antrenată de Paulo Pereira, tehnicianul campioanei Dinamo București.

Programul naționalei României la EHF EURO 2026



Vineri 16 ianuarie, ora 19:00: România - Portugalia

Duminică 18 ianuarie, ora 21:30: România - Danemarca

Marți 20 ianuarie, ora 19:00: România - Macedonia de Nord

* Toate meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO.

Lotul României pentru EURO 2026, cu șase jucători de la campioana Dinamo



Portari:

Ionuţ Iancu (CS Dinamo Bucureşti), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda);

Extreme stânga:

Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timişoara);

Extreme dreapta:

Ionuţ Nistor Ioniţă (CS Dinamo Bucureşti), Sorin Grigore (CSU din Suceava);

Interi stânga:

Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo Bucureşti), Dan Racoţea (Azoty Pulawy/Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo Bucureşti), Răzvan Trif (SCM Poli Timişoara);

Interi dreapta:

Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk/Polonia), Cristian Ghiţă (AHC Potaissa Turda);

Coordonatori:

Daniel Stanciuc (CS Dinamo Bucureşti), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare);

Pivoţi:

Călin Dedu (CS Dinamo Bucureşti), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timişoara).

