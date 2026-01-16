LIVE VIDEO România - Portugalia, debutul tricolorilor la EHF EURO 2026, EXCLUSIV pe VOYO de la 19:00!
Meciul de debut al naționalei noastre la Campionatul European de handbal masculin se vede exclusiv pe VOYO.
Campionatul European de handbal masculin are loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia, LIVE pe VOYO.
Naționala României, pregătită de George Buricea, debutează astăzi, de la ora 19:00, contra Portugaliei, reprezentativă antrenată de Paulo Pereira, tehnicianul campioanei Dinamo București.
Programul naționalei României la EHF EURO 2026
Vineri 16 ianuarie, ora 19:00: România - Portugalia
Duminică 18 ianuarie, ora 21:30: România - Danemarca
Marți 20 ianuarie, ora 19:00: România - Macedonia de Nord
* Toate meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO.
Lotul României pentru EURO 2026, cu șase jucători de la campioana Dinamo
Portari:
Ionuţ Iancu (CS Dinamo Bucureşti), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda);
Extreme stânga:
Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timişoara);
Extreme dreapta:
Ionuţ Nistor Ioniţă (CS Dinamo Bucureşti), Sorin Grigore (CSU din Suceava);
Interi stânga:
Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo Bucureşti), Dan Racoţea (Azoty Pulawy/Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo Bucureşti), Răzvan Trif (SCM Poli Timişoara);
Interi dreapta:
Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk/Polonia), Cristian Ghiţă (AHC Potaissa Turda);
Coordonatori:
Daniel Stanciuc (CS Dinamo Bucureşti), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare);
Pivoţi:
Călin Dedu (CS Dinamo Bucureşti), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timişoara).
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News