În ediția din această seară, difuzată de la 20:30, la PRO TV, tensiunea atinge un nou nivel, într-un moment în care orice ezitare poate schimba complet traseul unui concurent în competiție. Pentru că atunci când miza este salvarea, fiecare decizie contează și fiecare pas greșit poate trimite un jucător direct în duelul de eliminare.

Concurenții știu deja că echipa nu mai este doar un grup: este scutul lor. În această seară, ei trebuie să rămână uniți și să lupte cot la cot pentru a câștiga bătălia pentru salvare și imunitatea care îi ține departe de eliminare. Dar chiar și unitatea este pusă la încercare când competiția intră într-o etapă în care strategiile devin la fel de importante ca forța fizică. “Jocul se reechilibrează, însă fuziunile, strategiile, alianțele, afinitățile se vor tot schimba de acum înainte”, anunță Daniel Pavel.

După ce, în ediția de aseară, Dumbo a câștigat superputerea în bătălia căpitanilor, jocul capătă o nouă dimensiune. Avantajul personal obținut îi oferă o poziție strategică rară: Dumbo este primul care poate începe strategiile în vederea fuziunii, un moment care se apropie cu pași repezi și care va schimba totul. În curând, cele trei echipe vor deveni doar două, iar această tranziție va rescrie alianțe, va muta loialități și va deschide noi fronturi în competiție.

Superputerea lui Dumbo constă în posibilitatea de a alege să plece temporar din echipa sa și să își continue aventura într-una dintre celelalte două echipe, până în momentul fuziunii. O mutare care poate însemna noi alianțe, testarea terenului, „citirea” adversarilor și construirea unor legături care ar putea deveni decisive după fuziune. Dar ce va alege Dumbo? În ce echipă va merge să testeze - Visătorii sau Norocoșii? Și, poate cel mai important, cum vor reacționa Luptătorii, echipa lui, la această decizie? Aflăm în doar câteva ore, într-un nou episod Desafio: Aventura.

Pe măsură ce fuziunea se apropie, concurenții sunt tot mai șocați de realitatea care îi așteaptă: echipele nu vor mai fi la fel, iar jocul nu va mai funcționa după regulile cu care s-au obișnuit. Rândurile se strâng, numărul celor rămași în cursă scade, iar presiunea crește cu fiecare ediție.

Și surprizele nu se opresc aici. Vladimir Drăghia este pus în fața unei decizii dificile, una care provoacă emoții puternice în tabără. „Alinei i-au dat lacrimile și ea a început să plângă”, spune Coco. Iar Vladimir transmite un mesaj care apasă greu: „Îmi pare rău… să fiți puternici”. Babasha completează: „Ne-a pus într-un impas, dar în același timp, e tare rău ce se întâmplă aici”.

Nu ratati un nou episod din Desafio: Aventura, în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Ediția este deja disponibilă pe VOYO.