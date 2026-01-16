EHF EURO 2026, Campionatul European de handbal masculin, are loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia, LIVE pe VOYO.

Naționala României, pregătită de George Buricea, debutează astăzi, de la ora 19:00, contra Portugaliei, reprezentativă antrenată de Paulo Pereira, tehnicianul campioanei Dinamo București. AICI LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO

Programul meciurilor de astăzi (vineri) de la EHF EURO 2026



19.00 Portugalia vs România - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

19.00 Slovenia vs Muntenegru - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

19.00 Islanda vs Italia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Danemarca vs Macedonia de Nord - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Insulele Feroe vs Elveția - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Ungaria vs Polonia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

* Toate meciurile sunt LIVE pe VOYO

Rezultatele înregistrate joi, în prima zi de la EHF EURO 2026



Grupa A

Spania - Serbia 29-27

Germania - Austria 30-27

Grupa C

Franţa - Cehia 42-28

Norvegia - Ucraina 39-22

