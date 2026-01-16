VIDEO Ce a declarat selecționerul George Buricea înaintea debutului României la EHF EURO 2026, azi pe VOYO

Ce a declarat selecționerul George Buricea înaintea debutului României la EHF EURO 2026, azi pe VOYO Handbal
Campionatul European de handbal masculin se vede EXCLUSIV pe VOYO.

Campionatul European de handbal masculin are loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia, LIVE pe VOYO.

Naționala României, pregătită de George Buricea, debutează astăzi, de la ora 19:00, contra Portugaliei, reprezentativă antrenată de Paulo Pereira, tehnicianul campioanei Dinamo București - meciul este EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Primul turneu final major din carieră pentru Buricea

După sosirea la Herning, selecționerul George Buricea şi-a exprimat încrederea în echipa României şi s-a arătat emoţionat să participe la primul turneu final major din cariera sa.

”Ne aşteptăm să jucăm un meci foarte bun, să ne folosim toate abilităţile, iar la final vom vedea ce se va întâmpla. 

Nu este uşor să opreşti acest joc foarte rapid al Portugaliei, dar nici nu vreau să vorbesc despre planul nostru pentru acest meci. 

Sunt foarte încrezător şi cred mult în echipa mea. Suntem pregătiţi să jucăm acest turneu, care este foarte important pentru mine, pentru echipa noastră şi pentru ţara noastră. Ştim că putem face asta”, a declarat joi George Buricea.

Programul naționalei României la EHF EURO 2026

Vineri 16 ianuarie, ora 19:00: România - Portugalia

Duminică 18 ianuarie, ora 21:30: România - Danemarca

Marți 20 ianuarie, ora 19:00: România - Macedonia de Nord

* Toate meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO.

Lotul României pentru EURO 2026, cu șase jucători de la campioana Dinamo

Portari:

Ionuţ Iancu (CS Dinamo Bucureşti), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda);

Extreme stânga:

Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timişoara);

Extreme dreapta:

Ionuţ Nistor Ioniţă (CS Dinamo Bucureşti), Sorin Grigore (CSU din Suceava);

Interi stânga:

Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo Bucureşti), Dan Racoţea (Azoty Pulawy/Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo Bucureşti), Răzvan Trif (SCM Poli Timişoara);

Interi dreapta:

Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk/Polonia), Cristian Ghiţă (AHC Potaissa Turda);

Coordonatori:

Daniel Stanciuc (CS Dinamo Bucureşti), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare);

Pivoţi:

Călin Dedu (CS Dinamo Bucureşti), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timişoara).

