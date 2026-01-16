Campionatul European de handbal masculin are loc în perioada 15 ianuarie - 1 februarie în Danemarca, Norvegia şi Suedia, LIVE pe VOYO.

Naționala României, pregătită de George Buricea, debutează astăzi, de la ora 19:00, contra Portugaliei, reprezentativă antrenată de Paulo Pereira, tehnicianul campioanei Dinamo București - meciul este EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Primul turneu final major din carieră pentru Buricea



După sosirea la Herning, selecționerul George Buricea şi-a exprimat încrederea în echipa României şi s-a arătat emoţionat să participe la primul turneu final major din cariera sa.

”Ne aşteptăm să jucăm un meci foarte bun, să ne folosim toate abilităţile, iar la final vom vedea ce se va întâmpla.

Nu este uşor să opreşti acest joc foarte rapid al Portugaliei, dar nici nu vreau să vorbesc despre planul nostru pentru acest meci.

Sunt foarte încrezător şi cred mult în echipa mea. Suntem pregătiţi să jucăm acest turneu, care este foarte important pentru mine, pentru echipa noastră şi pentru ţara noastră. Ştim că putem face asta”, a declarat joi George Buricea.

