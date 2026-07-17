OFICIAL FK Csikszereda a transferat un fotbalist cu selecții la naționala Ungariei

FK Csikszereda a transferat un fotbalist cu selecții la naționala Ungariei Superliga
SPORT.RO
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Începe sezonul 2026-2027 din Superligă.

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FK Csikszereda a ajuns la un acord cu fundaşul dreapta Mate Odor, a anunţat clubul, joi, pe pagina sa de Facebook.

Mate Odor a semnat cu Csikszereda

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani şi cu o înălţime de 1,89 m, născut la Szekesfehervar, soseşte de la Vasas FC, formaţie recent promovată în prima ligă a Ungariei.

De-a lungul carierei sale, a mai evoluat pentru MOL Fehervar FC şi Szeged-Csanad Grosics Akademia.

Mate Odor are selecții la naționalele ”Under” ale Ungariei.

Ce transferuri au mai făcut ciucanii

Harghitenii i-au mai transferat în această vară pe fundaşul Alex Szabo (Kecskemet), atacantul Adam Czekus (Kecskemet), extrema Albert Stahl (FC Bihor) şi mijlocaşul ofensiv Zsolt Magyar (Puskas Akademia).

De asemenea, s-a despărţit de 11 jucători faţă de sezonul trecut, fundaşii Lorand Bencze, Mariano Bettini, Arian Kabashi şi Erwin Bloj, mijlocaşii Wilhelm Loeper, Laszlo Kleinheisler, Szabolcs Dusinszki, Bence Vegh, Daniel Brugger şi atacanţii Gustavo Cabral, Zoard Nagy, notează Agerpres.

FK Csikszereda va debuta în noul sezon pe 20 iulie, contra nou-promovatei Corvinul Hunedoara, pe Arena ''Francisc Neuman'' din Arad (18:30).

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