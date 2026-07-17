Italianul Davide Ancelotti, antrenorul secund al selecţionatei Braziliei la Cupa Mondială 2026, unde a lucrat sub comanda tatălui său Carlo Ancelotti, va activa în premieră ca antrenor principal în fotbalul european, la echipa franceză Lille OSC, informează AFP.

"Tot ce am învăţat, vreau să aduc aici", a afirmat joi viitorul noul antrenor al "dogilor", în vârstă de 37 de ani, pentru care a conduce un club calificat în Liga Campionilor este "o oportunitate magnifică"

Anterior, Davide Ancelotti a avut o primă experienţă ca principal la formaţia braziliană Botafogo, pe care a pregătit-o doar cinci luni.

"Am decis să încep cu o experienţă în America de Sud, deoarece este un mediu foarte unic şi provocator pentru un antrenor, există multă presiune. Mă bucur că am făcut-o. Astăzi sunt un antrenor mai bun. Sunt mai pregătit să antrenez un club precum Lille", a afirmat italianul în cursul unei conferinţe de presă.

Davide Ancelotti a fost secundul tatălui său, Carlo Ancelotti

Înainte de Botafogo, Davide Ancelotti a lucrat la unele dintre cele mai mari cluburi din Europa, unde l-a secondat pe tatăl său, cvintuplu câştigător al Ligii Campionilor. El a fost preparator fizic la Paris Saint-Germain, apoi a ocupat poziţii de antrenor secund la Bayern Munchen (2016-2017), SSC Napoli (2018-2019), Everton (2019-2021) şi Real Madrid (2021-2025).

"Este adevărat că parcursul meu profesional este puţin neobişnuit, dar sunt implicat în fotbal de mult timp. Am început aici, în această ţară, acum paisprezece ani. Am avut o carieră foarte lungă ca antrenor secund, dar la cluburi unde existau aşteptări mari, presiune şi standarde foarte înalte", a subliniat el.

Italianul nu vine la Lille "să schimbe totul", ci intenţionează să construiască pe "soliditatea" defensivă a echipei, a treia cea mai bună apărare din Ligue 1, cu 37 de goluri primite în sezonul trecut. Dar a identificat deja domenii care necesită îmbunătăţiri, cum ar fi "fazele fixe".

În timp ce plecarea lui Aissa Mandi (34 ani) - al cărui contract expirase, dar s-a sperat un timp într-o prelungire - a fost confirmată oficial joi, când a semnat cu Levante, internaţionalul marocan Ayyoub Bouaddi, unul dintre tinerii fotbalişti care s-au remarcat la Cupa Mondială 2026, "ar trebui să rămână încă un sezon" la Lille OSC, a anunţat preşedintele clubului, Olivier Letang, la conferinţa de presă.

Agerpres