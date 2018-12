Romania a atins perfectiunea! Ce scrie site-ul oficial EHF dupa cele 3 victorii ale nationalei la Euro 2018! Cum arata adversarele din grupa principala

Nationala Romaniei este considerata cea mai buna echipa de la EHF EURO 2018 pana acum.

Romania s-a calificat in grupa principala de la Europenele de handbal din Franta dupa 3 victorii, urmand sa inceapa cu punctaj maxim in grupa principala. Astfel, calculele hartiei arata ca o victorie cu Olanda sau cu Ungaria ne-ar ajunge pentru calificarea in semifinalele competitiei.

Site-ul oficial al EHF a alcatuit un clasament in functie de prestatiile tuturor nationalelor prezente la EURO 2018 iar Romania este pe primul loc! "Nicio echipa nu a inscris mai multe goluri la EHF EURO 2018 decat Romania si nicio alta echipa nu o are pe Cristina Neagu. Dar adevarata opera de arta este apararea Romaniei.

Romania nu mai reprezinta doar o colectie de jucatoare, este o echipa si daca vor mentine acest ritm, vor ajunge departe in turneu. Mai mult, atat Neagu, cat si Eliza Buceschi au marcat cate 24 goluri pana acum, cu 2 mai putine decat golghetera competitiei, Katarina Krpez Slezak (Serbia). Asa ca sunt suficiente motive pentru care Romania este primul loc in clasamentul tarilor prezente la turneul final" scrie site-ul EHF.

Prima adversara din grupa principala va fi Olanda, cea aflata pe locul 3 in acelasi top. "Pierderea lui Danick Snelder si a lui Yvette Broch din echipa care obtinea argintul in urma cu 2 ani a reprezentat o lovitura serioasa, insa Olanda a facut ce stie mai bine si ramane printre favoritele la ocuparea unui loc in semifinale. Defensiva a facut un pas in spate fata de turneul precedent si au avut nevoie de un gram de noroc la partida cu Spania, cand echipa lui Helle Thomsen a avut nevoie de un gol in ultima secunda a lui Lois Abbingh pentru victorie. Meciurile cu Norvegia si Romania vor fi cu siguranta mai dificile, insa ignorati Olanda doar pe propriul risc" mai scriu cei de la EHF.

Ungaria este pe locul 8 in top, fiind o echipa in reconstructie. "Tanara echipa a Ungariei n-a avut nicio sansa cu Olanda, insa victoria uriasa cu Spania, 32-26, a demonstrat ca exista motive de optimism. Kim Rasmussen, castigatoare a EHF Champions League cu CSM Bucuresti, este un antrenor care stie sa-si motiveze jucatoarele si cu siguranta isi va inspira echipa si in grupa principala". Echipa cel mai slab cotata pe care o va intalni Romania este Spania, cea care are nevoie de 3 victorii pentru a ajunge in semifinale dupa ce a intrat in grupa principala cu 0 puncte: "Daca nu ar fi primit acel gol pe final impotriva Olandei, Spania nu incepea de la zero grupa principala. Dar cele 2 infrangeri, mai ales cea cu tanara Ungarie, o obliga pe Spania sa lupte pentru propria viata. Au experienta necesara insa, din punct de vedere istoric, echipele care incep cu 0 puncte in grupa principala au sanse mici" mai scriu cei de la EHF.

Programul Grupei Principale II (Nancy)

Vineri, 7 decembrie

19:00 Spania - Germania

22:00 Ungaria - Norvegia

Duminica, 9 decembrie

19:00 Ungaria - Germania

22:00 Olanda - Romania

Marti, 11 decembrie

19:00 Spania - Romania

22:00 Olanda - Norvegia

Miercuri, 12 decembrie

15:45 Spania – Norvegia

19:00 Ungaria - Romania

22:00 Olanda – Germania



Clasament :

1. Romania 4p (+13)

2. Olanda 4p (+4)

3. Ungaria 2p (+3)

4. Germania 2p (-4)

5. Spania 0p (-7)

6. Norvegia 0p (-9)