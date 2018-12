OPINII / De ce visam la semifinale! Romania e unita, are forta si chiar merita o medalie!

Iata cateva motive pentru parcursul perfect al Romaniei de la EHF EURO 2018.

Autor: Adrian Costeiu



31:23! E o victorie incredibila in fata Norvegiei si un triumf al increderii si al valorii. In sfarsit, visam frumos! Si poate nu e doar o himera, e chir adevarul. Pentru ca la cum arata nationala Romaniei in 2018, medalia la Europeanul de handbal e chiar posibila. De ce?



In sfarsit, unite!

Unitate. Melinda Geiger e o jucatoare care nu spune neaparat multe cuvinte, dar cele pe care le foloseste sunt din suflet. Dupa meciul contra Germaniei, castigat cu 29:24, Geiger a vorbit despre unitatea de grup si modul in care echipa nationala nu a fost niciodata atat de unita precum la EHF EURO 2018. Coincidenta sau nu? Romania pleaca in grupele principale de la Nancy cu 4 puncte si trei victorii consecutive. Realitatea e clara, mai ales dupa victoria cu Norvegia: jucatoarele formeaza o familie si se completeaza una pe cealalta, dovada clara fiind poarta, unde Dumanska si Dedu au aparat excelent pe parcursul acestui turneu.

Mai mult, Buceschi a preluat sefia atunci cand Neagu nu a putut sau a fost oprita de adversare, iar extremele s-au completat senzational. In aceste conditii, e usor sa castigi meci dupa meci, iar declaratia Crinei Pintea de dupa victoria cu Norvegia, care a spus ca « poate sa vina oricine » din acest moment e una definitorie. Romaniei nu ii e teama de nicio echipa!



???? Cristina Neagu is unstoppable! The Romanian left back is at her best tonight vs @NORhandball, already tallying seven goals. Check out this hammer shot! #NORROU #ehfeuro2018 #handballissime pic.twitter.com/OS5sZ6HGuP — EHF EURO (@EHFEURO) December 5, 2018

Neagu + alte jucatoare

Neagu si Buceschi au fiecare cate 24 de goluri, dar au alternat excelent momentele bune intre ele. Playmakerul Coronei Brasov e marea surpriza de la acest turneu final, chiar daca a marcat doar patru goluri contra Norvegiei. Increderea Elizei e uriasa in acest moment, iar doar faptul ca preia aruncarile de la 7 metri dupa ce Neagu rateaza e un argument in sprijinul acestei idei.

Dar nu e doar atat! Pivotarile, eschivele si fentele pe care le face Buceschi ajuta enorm in destabilizarea defensivei adverse. La fel cum pasele catre pivotul Crina Pintea sunt decisive, actiunile lui Buceschi devin cruciale in momente cheie ale partidei. Si, pana acum, defensivele adverse nu au reusit sa blocheze aceste actiuni ale Romaniei.



O defensiva solida

Cifrele nu mint, iar atacul Romaniei e al patrulea cel mai bun de la EHF EURO 2018, cu 86 de goluri. Dar meritul masiv, conform staff-ului echipei nationale, e cel al defensivei. Cuplul de aparatori centrali Perianu-Pintea functioneaza senzational, iar nationala nu a primit decat noua eliminari la EHF EURO 2018, doar una mai putin decat liderul in acest clasament, Norvegia.

Cele 75 de goluri primite nu sunt cele mai putine de la acest European, dar Romania a evoluat exceptional in defensiva, acest lucru fiind subliniat de toate jucatoarele dupa meciul cu Norvegia. Avem, poate, cel mai bun cuplu de portari conform statistisicii, dar si defensiva a ajutat enorm, iar evolutiile trebuie replicate in partidele urmatoare pentru a ne califica in semifinale.

Foto: Bjørn S. Delebekk