"Din toata inima, pentru Romania!" PARTY cu fetele de la nationala de handbal feminin in autocar! VIDEO

Fetele de la handbal au sarbatorit in autocar victoria istorica impotriva Norvegiei la EURO.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Nationala de handbal feminin isi traieste visul la EURO dupa o noua victorie de rasunet: 31-23 contra Norvegiei, echipa cu 6 din 7 turnee europene castigate. Cristina Neagu, Crina Pintea sau Iulia Dumanska au impresionat din nou, la fel cum au facut-o si in partidele cu Cehia si Germania, castigate pana acum la scor la EURO.

Fetele lui Ambros Martin au sarbatorit imediat dupa victoria contra Norvegiei. Ele au cantat "Din inima, pentru Romania" in autocar dupa victoria de aseara. Romania s-a calificat in grupele principale cu punctaj maxim si are prima sansa la calificarea in semifinale.

TARSEUL NATIONALEI DE HANDBAL FEMININ LA EHF EURO 2018



Romania s-a calificat in gaupele principale cu punctaj maxim, iar o victorie cu Ungaria ii aduce calificarea in semifinale!

In acest caz, Romania ar face sase puncte, doar victorii ale Spaniei contra Norvegiei, Germaniei si a Romaniei putand scoate nationala noastra din calcule. In aceste conditii, Romania si Spania ar face sase puncte, iar departajarea s-ar face la meciuri directe, Spania avand avantaj in aceste conditii. Totusi, e greu de crezut ca echipa iberica, formatie care pleaca cu zero puncte in grupa principala, poate reusi trei victorii, astfel ca o victorie contra Ungariei ne-ar aduce, aproape sigur, in semifinale.

Primul meci, e insa, contra Olandei, pe 9 decembrie. Staff-ul nationalei era multumit la finalul meciului cu Norvegia, dar si temator, avand in vedere modul in care poate reactiona nationala noastra la o astfel de pauza lunga. Deocamdata, Romania a evoluat excelent, iar din acest motiv, o pauza nu era chiar neaparat necesara. Totusi, o victorie contra Olandei, cealalta echipa care are 4 puncte in grupa principala, ar rezolva in mare masura situatia in grupa, Romania putand pierde celelalte partide, contra Spaniei si Ungariei, fara a-si periclita situatia in clasament.

Cert e doar ca dupa trei meciuri, Romania si Olanda sunt singurele echipe cu parcurs 100%, iar acest lucru ne ajuta enorm in fazele superioare ale competitiei.

Programul Grupei Principale II (Nancy)

Vineri, 7 decembrie

19:00 Spania - Germania

22:00 Ungaria - Norvegia

Duminica, 9 decembrie

19:00 Ungaria - Germania

22:00 Olanda - Romania

Marti, 11 decembrie

19:00 Spania - Romania

22:00 Olanda - Norvegia

Miercuri, 12 decembrie

15:45 Spania – Norvegia

19:00 Ungaria - Romania

22:00 Olanda – Germania



Clasament :

1. Romania 4p (+13)

2. Olanda 4p (+4)

3. Ungaria 2p (+3)

4. Germania 2p (-4)

5. Spania 0p (-7)

6. Norvegia 0p (-9)