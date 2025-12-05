ACS HC Buzău 2012 a suferit prima înfrângere din actuala stagiune internă, după ce a fost învinsă de CS Universitatea Cluj cu 33-31 (16-16), joi, în Sala ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca, în etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

U Cluj - HC Buzău 33-31



Cătălin Ghivil şi Octavian Bizău au marcat câte 7 goluri pentru ''U'', iar Raul Marcel Ostace şi Seyed Alireza Mousavi Ghalehmirz au înscris câte 5 goluri, în timp ce portarul Mihai Andrei Merlă a avut 10 intervenţii.

Alexandru Mihai Tărîţă a înscris 7 goluri pentru buzoieni, Ionuţ Broască 5, iar portarul Ghenadi Komok a reuşit 12 intervenţii.

”🔢 Rezultat final: 33 – 31 (16 – 16 la pauză)

🐺 Prima înfrângere pentru Lupii Buzăului în acest sezon.

Deși rezultatul nu a fost cel dorit, echipa noastră a luptat până la capăt într-un meci echilibrat, disputat pe muchie de cuțit.

🤾‍♂️ Marcatori HC Buzău: Ionuț Broască – 5 goluri, Vencel Csog – 2 goluri, Edin Klis – 3 goluri, Gabrielius Virbauskas – 3 goluri, Alexandru Tărâță – 7 goluri, Andrei Bejinariu – 1 gol, Lukasz Gogola – 1 gol, Bogdan Rață – 1 gol, Mihajlo Mitic – 1 gol, Vitaly Komogorov – 4 goluri, Grbovic Nemanja – 3 goluri”, a postat la final HC Buzău 2012.

Clasamentul din Liga Zimbrilor



1. CS Dinamo Bucureşti 14 puncte (9 jocuri)

2. ACS HC Buzău 14 (9)

3. AHC Potaissa Turda 11 (9)

4. CSM Bucureşti 11 (9)

5. SCM Politehnica Timişoara 11 (9)

...

Info și foto: Agerpres, HC Buzău 2012

