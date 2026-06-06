Ovidiu Mihăilă, reacție categorică după eșecul suferit de CSM București la Budapesta

CSM București s-a oprit în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Sâmbătă, vicecampioana României a fost învinsă în Turneul F4 de la Budapesta de formația franceză Metz Handball, scor 27-32 (13-17). În urma acestui rezultat, bucureștencele vor lupta duminică pentru medalia de bronz, repetând parcursul din 2018.

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Lipsa de curaj, principalul inamic

Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei României de handbal feminin, este de părere că miza meciului și-a pus amprenta negativ asupra jocului prestat de echipa din Capitală.

„M-am uitat și eu la acest joc, din păcate nu am putut să fiu la meci. Mi s-a părut un joc de rezultat în primul rând, am observat că a fost puțină teamă. Nu a fost o exprimare liberă, pentru că au jucătoare de valoare.

M-am bucurat că am văzut jucătoarele echipei naționale în teren, mai puțin ca timp. Chiar dacă au avut evoluții bune în ultimul timp, acestea sunt lucruri care țin de strategia antrenorului, apoi de politica clubului”, a transmis Mihăilă la Digi Sport.

Pentru medalia de bronz, CSM București va întâlni duminică, de la ora 16:00, formația învinsă din a doua semifinală, disputată între Gyor ETO și Brest Bretagne Handball. Finala pentru trofeul sezonului 2026 este programată în aceeași zi, de la ora 19:00.