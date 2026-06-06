Învinsă clar de Metz, CSM București va juca finala mică a Ligii Campionilor împotriva pierzătoarei din duelul Brest - Gyor.

Contre între Crina Pintea și un jurnalist, după Metz - CSM București

La conferința de presă de după meci, Crina Pintea a avut o discuție aprinsă cu un jurnalist român, care a întrebat dacă sunt probleme financiare la CSM București, având în vedere sezonul încheiat fără titlu și fără Cupa României.

De asemenea, jurnalistul a întrebat-o pe Crina Pintea dacă ar fi avut vreun conflict pe parcursul jocului cu antrenoarea Bojana Popovic, aflată și ea în acel moment la conferința de presă.

"Puteți să vă opriți, vă rog? Sau vă opresc eu? Dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea (n.r - Bojana Popovic).

Nu a vrut să mă calmeze pentru absolut nimic. Pur și simplu îmi doream foarte tare să reușim să ne adunăm. Asta a fost totul. M-am săturat, cred că ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase și să nu mai căutați scandal", a spus Crina Pintea, vizibil nervoasă, în timp ce Bojana Popovic încerca să o calmeze.