FOTO Nervi la CSM București după eșecul cu Metz! Crina Pintea, revoltată: "Căutați scandal"

Nervi la CSM București după eșecul cu Metz! Crina Pintea, revoltată: &quot;Căutați scandal&quot; Handbal
SPORT.RO
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CSM București a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a pierdut contra lui Metz (27-32), în Final Four-ul de la Budapesta.

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MetzCrina pinteaCSM Bucurestibojana popovic
Din articol

Învinsă clar de Metz, CSM București va juca finala mică a Ligii Campionilor împotriva pierzătoarei din duelul Brest - Gyor.

Contre între Crina Pintea și un jurnalist, după Metz - CSM București

La conferința de presă de după meci, Crina Pintea a avut o discuție aprinsă cu un jurnalist român, care a întrebat dacă sunt probleme financiare la CSM București, având în vedere sezonul încheiat fără titlu și fără Cupa României.

De asemenea, jurnalistul a întrebat-o pe Crina Pintea dacă ar fi avut vreun conflict pe parcursul jocului cu antrenoarea Bojana Popovic, aflată și ea în acel moment la conferința de presă.

"Puteți să vă opriți, vă rog? Sau vă opresc eu? Dacă căutați scandal, nu suntem aici pentru asta. Iar dacă am ceva de zis, o să vorbesc doar eu cu ea (n.r - Bojana Popovic). 

Nu a vrut să mă calmeze pentru absolut nimic. Pur și simplu îmi doream foarte tare să reușim să ne adunăm. Asta a fost totul. M-am săturat, cred că ar fi bine să vedeți lucrurile frumoase și să nu mai căutați scandal", a spus Crina Pintea, vizibil nervoasă, în timp ce Bojana Popovic încerca să o calmeze.

Jurnalistul a continuat, spunându-i Crinei Pintea că "și acum stați la doi metri depărtare de antrenoare". Pivotul de la CSM a replicat și s-a mutat mai aproape de Bojana Popovic: "Nu, aici a fost scaunul. N-am nicio problemă!".

Întrebată dacă crede că Primăria București va mai susține CSM după rezultatele din ultima perioadă, Pintea a răspuns: "Credeți că asta este o întrebare pentru mine? Eu acum am ieșit de la meci. Nu are nicio legătura cu răbufnirea de pe teren. Scandal, da!"

Ce a spus Bojana Popovic după ce CSM București a pierdut în semifinalele Ligii Campionilor

"Cred că am fost puțin prea rigide, nu am fost relaxate, eu am încercat să le fac să se relaxeze, să încerce să fie ele însele.

De trei, patru ori am fost aproape să le prindem din urmă. Am dat mingea în bară, am lovit portarul. Cred că nu am fost pregătite mental să gestionăm această presiune. Nu înțeleg asta, dar ne-a făcut să nu ne mișcăm cum ne mișcăm de obicei.

Toate aceste decizii pe care le-am luat au fost lente și târzii, iar la final, când am avut niște șanse bune, le-am ratat. Greșeli, ghinion, am încasat goluri ușoare, asta a făcut diferența azi. Când îți creezi situații bune și marchezi, primești și energie ca să te aperi și construiești încrederea de sine. Astăzi, nu am fost bune în aceste situații, iar la final am pierdut meciul", a spus Bojana Popovic, antrenoarea lui CSM București, la Digisport.

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