Junioarele de la CSM București se vor duela cu DVSC Debrecen

În finală se va duela cu DVSC Debrecen. Tot sâmbătă se joacă semifinalele Turneului F4 la senioare, între campioana CSM Bucureşti şi Metz, respectiv Brest Bretagne Handball şi Gyor ETO, deţinătoarea trofeului.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Sprâncenatu 15 goluri, Petrache 9, Antonescu 8, pentru CSM, respectiv Marian 9, Molnar 8, Baracskai 6, pentru Gyor.

În prima semifinală a zilei, FTC Budapesta – DVSC Debrecen, scor 27-28.

Astfel, în finala pentru medalia de bronz vor juca, duminică, Gyor ETO – FTC Budapesta, iar pentru trofeu se vor duela CSM Bucureşti – DVSC Debrecen.

Echipa de junioare a campioanei României s-a calificat la Turnel F4 după două victorii la turneul preliminar de la Ankara, 33-29 cu Odense şi 35-28 cu Kepesz BSK.

EHF Youth Club Trophy se organizează pentru prima dată la feminin, la categoria de vârstă U17, cu 16 echipe participante.

La Turneul F4 s-au calificat trei cluburi ungare – Gyor, FTC Budapesta şi DVSC Debrecen, respectiv CSM Bucureşti. De preliminarii nu a trecut echipa de junioare a Gloriei Bistriţa.

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