Norvegia conduce în clasament, cu 6 puncte, urmată de România, 4 puncte, Polonia, 2 puncte, Slovacia, 0 puncte. Primele două clasate din grupă se califică la turneul final.

Cele cinci echipe gazdă ale EHF EURO 2026, Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia, nu vor evolua în preliminarii, ci participă la EHF EURO Cup, alături de Norvegia, Danemarca şi Ungaria.

Selecționerul Ovidiu Mihăilă: ”Meciurile cu Slovacia sunt încă o cărămidă la construirea unei naţionale puternice”

Antrenorul echipei naţionale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că dubla cu Slovacia, din cadrul Grupei A a preliminariilor EHF EURO Cup 2026, constituie încă o cărămidă pusă la construirea unei selecţionate puternice în perspectiva participării la Campionatului European din decembrie.

"Cu siguranţă fiecare joc de acest nivel contează în construirea unei echipe puternice, pentru a putea participa cât mai bine la acest Campionat European pe care îl organizăm în România. Sunt convins că fetele conştientizează şi că îşi doresc să existe un progres de la o acţiune la cealaltă pentru a ajunge în decembrie să arătăm cum România a arătat în istoria ei. Şi să ajungem acolo unde cred că merităm. Dar nu cred că este uşor, pentru că ne aşteaptă confruntări dificile. Însă am arătat că suntem capabili să facem faţă unei astfel de provocări. Şi în această dublă cu Slovacia am încercat să construim o arie de selecţie cât mai mare, pentru că se pot întâmpla lucruri pe care nu ni le dorim, sperăm ca toate fetele să fie sănătoase în luna decembrie. Am încercat să avem o arie de selecţie mare pentru a găsi cele mai bune soluţii în fiecare etapă pe care o parcurgem până în decembrie. Şi aceste două jocuri vor constitui încă o cărămidă în construirea unei naţionale puternice. Am considerat că la această dublă cu Slovacia trebuie să vedem la lucru şi alte jucătoare care nu au fost prezente la Campionatul Mondial", a declarat Mihăilă.

"Sperăm că mâine să avem o evoluţie constantă de la început până la final, să avem fetele sănătoase şi aceste două victorii să ne dea încredere pentru cele două meciuri din aprilie cu Norvegia şi Polonia, pentru că participarea într-un Final Four al unei astfel de competiţii, chiar dacă are o tentă amicală, poate spune multe despre ceea ce ne dorim să facem în viitor", a mai spus Mihăilă, citat de Agerpres.