Începând de astăzi, prima parte a documentarului „Narcisa — Dincolo de Medalii” poate fi urmărită pe VOYO. Povestea handbalistei Narcisei Lecușanu începe la Bacău, unde a crescut alături de patru frați și de părinți. O copilărie marcată de provocări și de un accident de tren căruia i-a supraviețuit avea să fie lăsată în urmă pentru începutul unui destin extraordinar. De la primele antrenamente și curajul de a pleca de acasă pentru a-și urma visul până la argintul mondial din 2005, cele două episoade ale documentarului urmăresc parcursul Narcisei Lecușanu, o sportivă care a transformat obstacolele în motivație.

„Prin acest documentar îmi doresc ca oamenii de acasă să nu privească povestea mea doar ca pe una despre handbal, ci să se regăsească în ea”, spune Narcisa Lecușanu. „Fiecare dintre noi are un vis, trece prin momente grele, se lovește de obstacole și, uneori, ajunge să se îndoiască de propriile puteri. Sper ca acest film să le amintească oamenilor că nu trebuie să fii sportiv de performanță pentru a înțelege ce înseamnă lupta, sacrificiul și curajul de a o lua de la capăt. Dacă aș putea să mă întorc în timp și să o întâlnesc pe fetița care am fost, i-aș spune: „Bucură-te de drum. Muncește, visează și nu renunța. Vor fi zile în care îți va fi greu, zile în care vei pierde și poate vei crede că nu mai poți. Dar să nu uiți niciodată de ce ai pornit la drum. Într-o zi, vei înțelege că nu ai câștigat doar meciuri și medalii. Ai câștigat experiențe, ai învățat să te ridici și ai devenit omul care ești astăzi. Aceasta este povestea pe care vreau să o spun prin acest film: nu doar cum se naște un campion, ci cum crește un copil și cum sportul îl poate ajuta să devină omul care își dorește să fie”.

Documentarul este semnat de Remus Achim, producător și regizor, în portofoliul căruia se regăsesc și alte documentare dedicate unor nume și momente importante din sportul românesc. Printre acestea se numără: „În inima naționalei”, „Generația de suflet”, „Il Fenomeno”, care urmărește povestea lui Adrian Mutu, și „Simona — Povestea unui vis”, dedicat Simonei Halep. Toate aceste producții sunt disponibile acum pe VOYO.

Despre noul său documentar, Remus Achim declară: „Am vrut să o cunosc pe Narcisa dincolo de nevoia de a fi mereu puternică. Revin la același om în mai multe interviuri pentru că încrederea se construiește în timp, iar lucrurile esențiale apar adesea după ce povestea pare deja spusă. Cu Narcisa, această apropiere ne-a dus către momentele în care lasă garda jos și își caută răspunsurile chiar în fața camerei — despre control, despre pierdere, despre ceea ce încă doare”.

Începând de astăzi, prima parte a documentarului „Narcisa — Dincolo de Medalii” poate fi urmărită pe VOYO. Săptămâna viitoare, abonații se vor putea bucura de continuarea poveștii.