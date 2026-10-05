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”Fața la Joc!” este de la 20:30, LIVE VIDEO pe VOYO SPORT 1

În ediția de luni, 5 octombrie, Costin Ștucan îi va avea alături pe jurnalistul Cătălin Oprișan și pe fostul antrenor secund de la FCSB, Mihai Pintilii.

Ca jucător, Pintilii are două titluri de campion al României și o Supercupă alături de gruparea roș-albastră, iar ca membru al staff-ului tehnic al lui Elias Charalambous, Pintilii a cucerit de două titlul și de două ori Supercupa.

După despărțirea de FCSB, Mihai Pintilii l-a urmat pe Elias Charalambous în Grecia, la Levadiakos, însă de curând a decis să își rezilieze contractul și să se întoarcă mai devreme în România.