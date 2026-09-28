Florin Prunea se aștepta la încă o schimbare în primul 11 al României: ”Hagi putea să îi dea și lui o șansă!”

Larisa Iordache este, fără doar și poate, una dintre cele mai importante gimnaste românce din ultimele două decenii. Sportiva s-a retras din activitate, însă abia acum trăiește cea mai frumoasă perioadă din viață.

Larisa Iordache trăiește cea mai frumoasă perioadă din viață

Fosta atletă a fost invitata lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan la emisiunea „Fața la Joc”, ediția de luni, 28 septembrie.

Cu o energie debordantă, Larisa Iordache a dezvăluit că abia acum, după retragere, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viață. Atleta a expus că întemeierea familie a fost cea mai bună decizie, iar acum, alături de soțul și fiica ei, experimentează, de fapt, ce înseamnă să fii un „om normal”.

„Mi-am creat o familie, sunt fericită pe partea asta, mă bucur de viața normală. Au fost 20 de ani de performanță, cam 3 sferturi din viața trăită până acum.

Este extraordinar, am omul potrivit lângă mine, putem construi lucruri frumoase. Mă ține activă nonstop, are tot felul de idei și asta nu mă lasă să mă relaxez.

O avem și pe Amira, fetița noastră, are un an și 7 luni! Ne ține foarte activi, este super mega activă. Îi place să facă tot felul de activități, să se urce pe chestii, să coboare.

Ne bucurăm că ea este veselă, ne dorim să crească într-o armonie absolută. Ne dorim să fim uniți și să ne înțelegem. Încă descopăr viața de mamă, nu mi-am făcut un plan de dinainte. Am încercat, încă de când eram însărcinată, să mă bucur de toată perioada. Mi-a plăcut extraordinar de mult să fiu însărcinată.

De când am născut, am intrat într-un stres. Copilul nu vine cu manual! Toate lucrurile trebuie descoperite. Am descoperit că instinctul matern se formează. Este extraordinar, trăiesc copilăria Amirei când o văd pe ea crescând. De mică am făcut gimnastică, iar acum învăț ce înseamnă să mă adaptez cu adevărat. În fiecare zi se întâmplă altceva!”, a declarat Larisa Iordache la „Fața la Joc”.