Cătălin Moroșanu vorbește la Fața la Joc, LIVE pe VOYO SPORT 1, despre provocările carierei, despre cum a pus pe picioare fenomenul Dynamite Fighting Show și despre ultima gală, care a avut loc vineri, la Iași, în direct pe Pro Arena și VOYO.

Carismaticul Moroșanu, un tip care impresionează prin sinceritatea sa, va povesti lucruri neștiute din meciurile sale din România și din străinătate și va răspunde provocărilor lansate de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan.

Ce urmează în DFS, pasiunea sa pentru rugby și muzica rock, cine sunt luptătorii actuali care pot face o promovare excelentă sporturilor de contact din România... sunt alte subiecte din emisiunea de azi, live pe VOYO SPORT 1, de la 21:00.

