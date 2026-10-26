Cristi Chivu, pe urmele lui Hansi Flick! Statistica care îl „sperie” pe antrenorul Barcelonei

Cristi Chivu a reușit o nouă remontada în Serie A. Deși Fiorentina a punctat prima, prin Jimenez în minutul 65, Inter a întors scorul în prelungiri, Thuram (90+1) și Zielinski (90+7) aducând toate punctele la formația pregătită de român.

Cristi Chivu, pe urmele lui Hansi Flick

În urma rezultatului de duminică, 25 octombrie, Inter a rămas pe primul loc în Serie A. Nerazzurri au un bilanț excelent în primele 8 runde: 7 victorii și o singură remiză.

În condițiile în care Barcelona a pierdut pe teren propriu cu Real Madrid, Cristi Chivu este aproape de a egala recordul stabilit de Hansi Flick în debutul acestui sezon.

Mai exact, catalanii, până la eșecul din El Clasico, aveau 9 partide fără înfrângere în La Liga. În cele mai importante campionate de pe continent au rămas doar 6 echipe fără eșec în startul sezonului: Inter, Lazio, AC Milan, AS Roma, Bayern și Dortmund.

În cazul în care Inter nu va pierde în etapa viitoare, în duelul contra Venezia, Cristi Chivu va egala recordul lui Hansi Flick. Statistica poate fi chiar devansată, însă nerazzurri nu trebuie să piardă și peste două etape, în derby-ul cu AC Milan.