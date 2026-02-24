EXCLUSIV Maturitate la 18 ani. Cum a ajuns un puști din Târgu Mureș să împartă vestiarul cu giganții din Bundesliga

Maturitate la 18 ani. Cum a ajuns un puști din Târgu Mureș să împartă vestiarul cu giganții din Bundesliga Handbal
Kadi Bulgakov
Cătălin Haidu (18 ani) explică ascensiunea sa la Flensburg. Tânărul portar român vorbește despre debutul în Bundesliga, mentorul său legendar și decizia în privința naționalei de seniori.

Cătălin Haidu Handbal flensburg
Cătălin Haidu traversează o perioadă remarcabilă la academia celebrului club german Flensburg. Într-un interviu pentru SPORT.RO, portarul român a vorbit despre impactul primelor luni petrecute în Germania, sprijinul pe care l-a primit și obiectivele sale imediate.

Cum a fost trecerea bruscă de la handbalul juvenil din Târgu Mureș la rigoarea unei academii de top din Germania, la doar 16 ani?
Cătălin Haidu: Trecerea a fost una destul de ușoară, datorită colegilor și a antrenorilor mei care m-au susținut încă de când am ajuns aici.

Ai refuzat oferte de la Dinamo și Pick Szeged. Ce a avut Flensburg în plus încât să te convingă să alegi Germania?
Cel mai mare plus pe care Flensburg l-a avut și îl are în continuare este bunătatea oamenilor de aici, felul lor de a fi și comportamentul pe care l-au avut cu un tânăr care nu știa deloc limba și care vine dintr-o țară nu foarte cunoscută în handbalul mondial la acest moment.

Anul trecut ai debutat atât în Bundesliga, cât și în European League. Care a fost momentul în care ai simțit că aparții cu adevărat primei echipe?
Momentul în care am simțit aceste lucruri a fost chiar din primele antrenamente la care am luat parte cu echipa mare. Acești giganți ai handbalului m-au făcut să mă simt unul de-al lor prin modul în care mă tratau încă de la început.

Returul cu GOG din sferturile European League a fost crucial. Ce ți-a trecut prin minte la intervențiile decisive din finalul acelui meci?
Sincer nu pot descrie ce mi-a trecut prin cap la acel moment cu exactitate. Totul s-a simțit ireal pentru mine și așteptam parcă cumva momentul în care urma să mă trezesc din acel vis frumos.

Antrenamente cu o legendă

Cât de mult contează sfaturile tatălui tău, Sebastian, în pregătirea ta mentală pentru meciurile cu miză mare?
Ar putea suna ciudat dar nu mă sfătuiesc cu tatăl meu înainte de meciuri, avem uneori o discuție ulterioară meciurilor dar din momentul în care am ajuns la academie sunt în permanentă legătură cu Jan Holpert, unul dintre cei mai mari portari pe care i-a avut Flensburg și naționala Germaniei, recordman al meciurilor jucate în Bundesliga la un moment dat! El este cel cu care mă antrenez, cu care discut, analizăm și găsim cele mai bune soluții pentru dezvoltarea mea ca viitor portar de top!

Cum este să împarți vestiarul și antrenamentele cu portari de legendă precum Kevin Møller sau Benjamin Burić?
Este foarte interesant să văd cum procedează înainte de meciuri, de antrenamente. Să le studiez rutinele și să încerc să le aplic și la mine să văd dacă funcționează. Mă bucură și faptul că îmi pot povesti din experiențele lor și să îmi spună niște Tipps.

Ești deja comparat cu portari nordici de top. Cine este idolul tău și ce „furi” de la el în stilul tău de a apăra?
Idolul meu, de când eram mic, este Niklas Landin. Datorită tatălui meu am aflat de acest portar de top, fiind și portarul preferat al tatălui meu. La el îmi place plasamentul și tehnica individuală.

Planurile pentru 2026

Ce a însemnat pentru tine convocarea la naționala de seniori pentru Trofeul Carpați din octombrie? Convocarea la naționala de seniori pentru Trofeul Carpați a venit total pe neașteptate dar, a fost bine primită. M-am bucurat că antrenorul lotului național de seniori știa de mine și mi-a dat șansa să adun primele experiențe la acest nivel la o vârstă atât de fragedă.

Ai făcut parte din lotul lărgit pentru Euro 2026. Simți că acesta este anul în care te poți impune ca titular în poarta României?
Momentan mă concentrez pe școală și dezvoltarea carierei mele de viitor jucător profesionist, din vară termin junioratul și urmează un pas foarte important în evoluția mea, pas pe care trebuie să îl fac cu maximă atenție! Postul de titular la echipa națională de seniori nu este unul din obiectivele mele în acest moment, există portari cu mult mai multă experiență, care merită cu siguranță să fie acolo!

La 18 ani ești deja un nume în Europa. Care este următorul mare obiectiv personal pe care ți l-ai setat pentru acest an?
Exact cum am spus și mai înainte, obiectivele mele pentru acest an sunt legate de școală și de trecerea de la juniori la seniori!

