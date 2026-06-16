Căpitanul lui U Cluj a numit cel mai bun fotbalist pe care l-a înfruntat: „Mi s-a părut incredibil”

Alex Chipciu (37 de ani), actualul lider din teren al celor de la U Cluj, a rememorat duelurile tari din cupele europene și a dezvăluit cine este fotbalistul suprem contra căruia a evoluat de-a lungul carierei.

Alegerea fundașului stânga este Neymar, jucător care în prezent evoluează în țara natală la Santos și se află alături de naționala Braziliei la Cupa Mondială din Statele Unite. Românul l-a întâlnit pe sud-american în sezonul 2017-2018 al Ligii Campionilor. Atunci, Chipciu îmbrăca tricoul formației Anderlecht, în timp ce brazilianul juca pentru PSG, francezii impunându-se în ambele manșe din faza grupelor cu 5-0 și 4-0.

„Când jucam extremă, nu mă gândeam că ar putea să-mi creeze cineva probleme, cât să nu pot să fac eu ceva. Acum, ca fundaș, nu i-am prins pe ăștia grei, e periculos să-l prinzi pe Hazard prin bandă. Neymar mi s-a părut cel mai bun jucător pe care l-am văzut vreodată. Hazard, la fel, era un jucător fabulos. Aș spune doar jucătorii de atac. Messi, am jucat cu Argentina, chiar dacă n-a fost el într-o zi foarte bună, făceam și noi triplaj, ne-a spus nea Piți să facem triplaj la Messi. Eram cu Pintilii, cu Bourceanu, îl loveam pe unde-l prindeam. Era și Mbappe atunci la PSG, dar Neymar mi s-a părut incredibil, cel mai bun jucător pe care l-am văzut”, a spus Alex Chipciu, potrivit Digisport.