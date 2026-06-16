Căpitanul lui U Cluj a numit cel mai bun fotbalist pe care l-a înfruntat: „Mi s-a părut incredibil”

Căpitanul lui U Cluj a numit cel mai bun fotbalist pe care l-a înfruntat: „Mi s-a părut incredibil” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre cei mai experimentați fundași din România a dezvăluit numele starului din Brazilia care l-a impresionat cel mai mult în partidele directe disputate în Liga Campionilor.

TAGS:
Alexandru ChipciuNeymarU Cluj
Din articol

Alex Chipciu (37 de ani), actualul lider din teren al celor de la U Cluj, a rememorat duelurile tari din cupele europene și a dezvăluit cine este fotbalistul suprem contra căruia a evoluat de-a lungul carierei.

Alegerea fundașului stânga este Neymar, jucător care în prezent evoluează în țara natală la Santos și se află alături de naționala Braziliei la Cupa Mondială din Statele Unite. Românul l-a întâlnit pe sud-american în sezonul 2017-2018 al Ligii Campionilor. Atunci, Chipciu îmbrăca tricoul formației Anderlecht, în timp ce brazilianul juca pentru PSG, francezii impunându-se în ambele manșe din faza grupelor cu 5-0 și 4-0.

„Când jucam extremă, nu mă gândeam că ar putea să-mi creeze cineva probleme, cât să nu pot să fac eu ceva. Acum, ca fundaș, nu i-am prins pe ăștia grei, e periculos să-l prinzi pe Hazard prin bandă. Neymar mi s-a părut cel mai bun jucător pe care l-am văzut vreodată. Hazard, la fel, era un jucător fabulos. Aș spune doar jucătorii de atac. Messi, am jucat cu Argentina, chiar dacă n-a fost el într-o zi foarte bună, făceam și noi triplaj, ne-a spus nea Piți să facem triplaj la Messi. Eram cu Pintilii, cu Bourceanu, îl loveam pe unde-l prindeam. Era și Mbappe atunci la PSG, dar Neymar mi s-a părut incredibil, cel mai bun jucător pe care l-am văzut”, a spus Alex Chipciu, potrivit Digisport.

Secretele duelurilor de la antrenamentele belgienilor

Pe lângă adversarii întâlniți în competițiile oficiale, Chipciu a povestit și despre dificultățile de la ședințele de pregătire de la Anderlecht, unde a fost coleg cu Jeremy Doku, aflat la începuturile sale în fotbalul profesionist.

„Am jucat cu el la Anderlecht. Îl știu de la o vârstă fragedă. L-am prins la antrenamente, eram fundaș dreapta și el mijlocaș stânga. Nu puteai să-l marchezi. Am avut o discuție pe tema asta cu Kompany, noi avem chestia asta în România, să-i dai marginea. Și îi dădeam marginea, dar dacă îi dai marginea și se oprește și împinge mingea, s-a terminat, nu poți să-l mai prinzi niciodată”, a relatat jucătorul Universității.

Soluția a venit de la Vincent Kompany, care l-a învățat cum să blocheze eficient explozia mijlocașului: „Kompany mi-a zis: «Bă, nu-l mai lăsa în margine, îl lași în margine când ești mai puternic decât el și ești sigur că îi iei mingea. Lasă-l în centru că el nu are o decizie bună când intră în centru, nu este un pasator să vadă spațiile». Și când mă antrenam sau jucam meciuri școală cu el, îl lăsam doar în centru, în margine nu mai exista”.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incident în Canalul Mânecii. O navă de război a Rusiei ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic
Incident în Canalul Mânecii. O navă de război a Rusiei ar fi tras focuri de avertisment în apropierea unui iaht britanic
ARTICOLE PE SUBIECT
Alex Chipciu a comparat-o pe „U” Cluj cu o forță a Europei după eșecul din finala Cupei României: „Într-o săptămână a pierdut tot”
Alex Chipciu a comparat-o pe „U” Cluj cu o forță a Europei după eșecul din finala Cupei României: „Într-o săptămână a pierdut tot”
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"
Alex Chipciu, spumos înainte de finala Cupei cu Universitatea Craiova: ”Nici noi nu suntem nebuni!”
Alex Chipciu, spumos înainte de finala Cupei cu Universitatea Craiova: ”Nici noi nu suntem nebuni!”
ULTIMELE STIRI
Cum arată lista de transferuri a lui Jose Mourinho la Real Madrid
Cum arată lista de transferuri a lui Jose Mourinho la Real Madrid
Încă un jucător e OUT de la FCSB: ”Mult succes în continuare!”
Încă un jucător e OUT de la FCSB: ”Mult succes în continuare!”
Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”
Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”
Una dintre favoritele Campionatului Mondial și-a rezolvat o problemă importantă
Una dintre favoritele Campionatului Mondial și-a rezolvat o problemă importantă
Avertisment pentru Darius Olaru după transferul în Belgia: „O să-i fie greu!”
Avertisment pentru Darius Olaru după transferul în Belgia: „O să-i fie greu!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Revenire spectaculoasă la FCSB? Cum dă lovitura cu mijlocașul de 600.000 de euro în sezonul următor

Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Joao Paulo după meciul din Atlanta: ”Imediat îl dau!”

Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român

Gigi Becali a stabilit noua țintă în mercato pentru FCSB! Cât trebuie să plătească pentru fotbalistul român

Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani

Șoc în fotbalul european: echipa din Europa League, exclusă din prima ligă + suspendare de 12 ani



Recomandarile redactiei
Cum arată lista de transferuri a lui Jose Mourinho la Real Madrid
Cum arată lista de transferuri a lui Jose Mourinho la Real Madrid
Încă un jucător e OUT de la FCSB: ”Mult succes în continuare!”
Încă un jucător e OUT de la FCSB: ”Mult succes în continuare!”
Dezvăluire bombă despre Răzvan Lucescu: „PAOK nu l-a mai vrut! Acolo s-a rupt totul“
Dezvăluire bombă despre Răzvan Lucescu: „PAOK nu l-a mai vrut! Acolo s-a rupt totul“
Franța - Senegal, de la 22:00. Se dau 'cocoși' încă din start? Ce zice Deschamps
Franța - Senegal, de la 22:00. Se dau 'cocoși' încă din start? Ce zice Deschamps
Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”
Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”
Alte subiecte de interes
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
Alexandru Chipciu și cea mai mare frustrare din carieră: "Am dat cu piciorul!"
Alexandru Chipciu și cea mai mare frustrare din carieră: "Am dat cu piciorul!"
Neymar s-a săturat! Ce a avut de spus winger-ul după Brazilia - Costa Rica 0-0
Neymar s-a săturat! Ce a avut de spus winger-ul după Brazilia - Costa Rica 0-0
"Ești un clovn". Fanii au reacționat imediat după postarea făcută de Neymar la finalul meciului PSG - FC Barcelona
"Ești un clovn". Fanii au reacționat imediat după postarea făcută de Neymar la finalul meciului PSG - FC Barcelona
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă

stirileprotv Surse: Sorin Grindeanu, următoarea opțiune a lui Nicușor Dan dacă Guvernul Veștea eșuează. Ce scenarii mai sunt pe masă

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Salariile din România, diferențe uriașe între județe. Cele mai mici sunt în Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara

stirileprotv Salariile din România, diferențe uriașe între județe. Cele mai mici sunt în Teleorman, Vaslui, Suceava, Vrancea și Hunedoara

O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

stirileprotv O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!