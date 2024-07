Echipa națională a rromilor din România joacă în Germania, în același timp cu "tricolorii" la Euro 2024! 

Echipa reprezentativă a minorității rrome din România este înscrisă la turneul Europeada 2024, care are loc în aceste zile la Flensburg, în nordul Germaniei.

Competiția e găzduită de orașul german Flensburg

Site-ului competiției arată că gazdele ediția din acest an al competiției sunt minoritatea germană din Danemarca, frizonii (grup etnic germanic de pe malul mării Nordului, din Olanda și Germania) și minoritatea sinti și rroma din Schleswig-Holstein (Germania).



Conform datelor publicate pe pagina oficială de Facebook a acestei echipe naționale, se pare că ea a primit acceptul FRF pentru participare, pentru că joacă cu tricourile oficiale ale României și în poze apar managerul Gabriel Marinescu împreună cu Răzvan Burleanu (președintele FRF) și Constantin - Florin Șari (Social Responsibilty and Good Governance Manager din cadrul FRF). De asemenea, Bănel Nicoliță a fost ofertat recent să joace din nou în tricoul acestei echipe naționale.

Aromânii, bulgarii, cehii - slovacii și maghiarii din România participă și ei la turneu

La competiție participă Equipa d'Occitania de Fotbol (occitanii din Franța), Serbske Mustwo (sârbii din Germania), Srpsko Narodno Vijece (sârbii din Croația), Team Korosko (slovenii din Austria), DZSCR (slovacii și cehii din România), Friul (friulanii din Italia), Nordfraschlonj (frizonii de nord din Germania), Burgenlandkroaten - HKD (croații din Austria, Slovacia, Cehia și Ungaria), Sydlesvig - Danen on Deutschland (danezii din Croația), FC Lusern - Cimbrian Team (cimbrianii bavarezi din Italia), Ils Rumantschs (romanșii din Elveţia), Armânamea (aromânii din Romania), Deutsche in Tschechien (germanii din Cehia), Sudtirol (germanii din Italia), I Ladins (ladinii din Italia), Slovaks in Hungary (slovacii din Ungaria), Zile - Slovenci v Italiji (slovenii din Italia), FC DFK Oberschlesien (germanii din Polonia), FC Pobeda (bulgarii din România), FC Pomak (pomacii, bulgari musulmani din Bulgaria), Team Nordschleswig - Ae Mannschaft (germanii din Danemarca), Ungarndeutsche (germanii din Ungaria) și Hungarians from Romania - RMDSZ (maghiarii din România).

Foto - Roma National Minority "Football-Team Romania" (FB)