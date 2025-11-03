România a învins Slovacia cu 33-25 duminică, dar Georgia a câştigat Trofeul Carpaţi, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.

Tricolorii lui George Buricea au obţinut a doua lor victorie, dar au terminat pe locul secund, pentru că Georgia s-a impus în meciul direct, scor 30-27.

Cu Slovacia, Călin Dedu (Dinamo) a fost cel mai bun marcator, cu 7 goluri, iar Daniel Stanciuc (Dinamo) şi Tudor Botea (Minaur Baia Mare) au înscris și ei câte 5 goluri.

Ionuţ Iancu a avut 4 intervenţii, iar revelația de 18 ani Cătălin Haidu, debutant la națională, a reuşit 8 intervenţii.

În primul meci al zilei, Georgia a fost învinsă de Ucraina cu 32-28, dar în cele din urmă a câștigat Trofeul Carpați.

Clasamentul final: locul 1 - Georgia 4 puncte, locul 2 - România 4 puncte, locul 3 - Slovacia 2 puncte și locul 4 - Ucraina 2 puncte.

