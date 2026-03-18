Alegeri la Federația Română de Fotbal

Victoria zdrobitoare repurtată de Răzvan Burleanu în fața lui Ilie Drăgan l-a făcut pe șeful FRF să strecoare o ironie în discursul său triumfător de după anunțarea rezultatului. Așa cum era de așteptat, fiul fostul mijlocaș de la FC Bacău, Gheorghe Burleanu, a câștigat al patrulea mandat în fruntea fotbalului românesc. Ședința de la FRF a durat peste cinci ore și a fost presărată cu câteva momente stânjenitoare.

Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și țină discursul și a încercat să-și facă singur dreptate, dar a fost 'blocat' de câteva personaje din tabăra lui Burleanu. Apoi, șeful FRF a pedalat pe o ironie care nu-și avea rostul.

Imediat după auzul înțepăturii dinspre pupitru, Ilie Drăgan a replicat pe un ton lătrat către Burleanu: ''Dacă în 2014 nu erați lăsat să vorbiți erați măscărici?''.