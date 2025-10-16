VIDEO EXCLUSIV "Legendele au spus: 'putea să joace handbal și azi'". Bogdan Voina, la Poveștile Sport.ro, despre românul care ar fi fost printre cei mai buni și în handbalul modern

Cum a reacționat Bogdan Voina când a văzut o fotografie cu un zeu al sportului cu mingea pe semicerc.

  • Bogdan Voina a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
  • Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe VOYO, Sport.ro și YouTube Sport.ro.
  • Pro Arena și VOYO transmit meciurile din Liga Florilor și din Liga Zimbrilor

Bogdan Voina,fost jucător la Steaua și în naționala de handbal, a fost întrebat la Poveștile Sport.ro despre Gheorghe Gruia, dublu campion mondial cu selecționata tricoloră, un jucător respectat de toți adversarii, un sportiv cu o aruncare ca din tun. 

"Din păcate nu am avut ocazia să văd imagini pentru că nu am găsit, dar din cuvintele legendelor au spus că 'Gruia putea să joace handbal și în ziua de azi'. Cam astea sunt afirmațiile lor... Inclusiv, povești și acțiuni. Acest zeu a fost luat om la om de doi jucători. Și n-au rezistat. Așa se pare. E ceva totuși!", a spus Bogdan Voina, la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată pe Sport.ro, VOYO și pe YouTube Sport.ro

Gheorghe Gruia | Foto: Imago

  • Gheorghe gruia
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
  • campion mondial, în 1964 (Cehoslovacia) şi 1970 (Franţa)
  • bronz la CM din 1967 (Suedia)
  • bronz la JO din 1972 (Munchen)
  • golgheter la JO 1972 (37 goluri)
  • a marcat 736 de goluri în 127 de partide jucate în tricoul naţionalei României
  • a câştigat Cupa Campionilor Europei cu Steaua, în 1968
  • de opt ori campion naţional cu Steaua, între 1963 şi 1973
  • cel mai bun jucător al CM din 1967
  • a făcut parte din „Generaţia de Aur” a handbalului românesc, care între 1961 şi 1974 a câştigat de patru ori titlul mondial, jucând alături de Oţelea, Penu, Gaţu, Goran, Birtalan, Ivănescu, Licu, Samungi, Voina, Dincă, Moser, Nodea, Nica, Ion Popescu, Gunesch şi alţii

Mai jos un fragment dintr-un interviu oferit de Gheorghe Gruia publicației Adevărul, în 2014.

Care e cea mai frumoasă amintire sportivă?
Am multe, dar vă povestesc una special. Eram la Spartachidă, în 1961, la Ulan Bator, în Mongolia. Concuram la mai multe discipline sportive, că aşa obişnuiam eu, deşi eram în echipa de volei a Stelei. M-am băgat şi la aruncarea greutăţii. Se foloseau grenade goale, din alea de lemn, pe care le vedeam în filme, cu mâner, care erau umplute cu nisip. Cântăreau cam un kilogram. O aruncare bună era în jur de 50-55 de metri. Ţin minte că la teren veniseră nişte generali mongoli, cu fast, cu figuri. S-au aşezat pe teren, la vreo 60 de metri de locul din care aruncam. Ce-au zis? “Lasă bă, că n-aruncă aştia până la noi”. Am pus mâna pe grenadă, m-am învârtit de trei ori şi am aruncat-o la 87 de metri. Le-a zburat ălora peste cap, de au plecat imediat val-vârtej, cu alai cu tot. Credeau că vin americanii peste ei.


Dar legat de handbal ce ar fi de neuitat?
Oho, sunt multe. La sufletul meu sunt acum amintirile sufleteşti, nu neaparat cele de performanţă. Eu am aceeaşi vârstă cu Oţelea. Când s-a retras el, am vrut şi eu să mă las. Dar m-a rugat să mai joc un an, pentru că fusese numit antrenor şi nu puteam să-l las. Valentin Samungi mă întreba mereu când mă las. El juca la Dinamo, eu eram la Steaua. Niciodată nu a câştigat Dinamo titlul cât eu am jucat pentru Steaua şi Samungi voia să mă retrag ca să câştige şi el un campionat cu Dinamo. Ne spuneam bancuri pe teren, am rămas prieten foarte bun cu Sami. De fapt, prin intermediul lui mi-am cunoscut soţia, pardon fosta soţie. Era soră cu nevasta lui Samungi. Noi eram toţi veseli, glumeţi, ne făceam farse, doar aşa puteai păcăli sistemul, că altfel o luai razna. Am fost o familie mare la naţională. Eu i-am prins şi pe cei vechi, care au luat titlul în 1961, şi pe cei noi, care au câştigat în 1974.

Din copilarie, Gruia a fost polisportiv. La 15 ani, ca elev al Liceului Dimitrie Bolintineanu din Bucuresti, a facut atletism (aruncarea greutatii si saritura in inaltime). In paralel, a jucat si in echipa de handbal in 11 a liceului. In anii ’57, dupa ce a intrat la scoala militara de ofiteri, Gheorghe Gruia a jucat volei la echipa Tractiune Depou – Triaj, dupa care, in 1958, a fost transferat la Clubul Central al Armatei (Steaua), potrivit siteului COSR. In 1961, antrenorul emerit Ioan Kunst Ghermanescu i-a observat calitatile sportive de exceptie si l-a determinat sa se dedice in totalitate handbalului. In 1962 a debutat in echipa de handbal de tineret a Romaniei, iar mai apoi in nationala de seniori.

In 1963 a cucerit primul sau titlu national cu echipa de handbal Steaua Bucuresti, din cele opt pe care le are in palmares cu team-ul militar. Un an mai tarziu, la Praga, a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului mondial alaturi de reprezentativa de handbal a Romaniei, obtinand prima sa medalie de aur la o editie a CM, performanta pe care a reeditat-o in 1970, la Paris. A devenit campion mondial alături de echipa națională de handbal a României în 1964, în Cehoslovacia. În finală, România a trecut, cu scorul de 25-22, de selecționata Suediei, iar Gheorghe Gruia a marcat unul dintre goluri. Astfel, devenea campion mondial la numai doi ani și jumătate după ce se apucase de jucat handbal.

Șase ani mai târziu, este din nou campion al lumii alături de tricolori, la Campionatul Mondial din Franța, 1970. În cadrul turneului, a marcat 30 de goluri, iar în finala disputată împotriva Germaniei de Est și câștigată de România cu 13-12 a punctat de patru ori. In 1967, cel supranumit "Mana de aur” a handbalului romanesc a fost declarat cel mai bun handbalist al lumii, iar in 1992 a fost desemnat cel mai bun handbalist al tuturor timpurilor de catre Federatia Internationala de Handbal (IHF).

A evoluat in tricoul nationalei Romaniei in 127 de partide si a marcat 736 de goluri. La Jocurile Olimpice de la Munchen, din 1972, Gheorghe Gruia a inscris 37 de goluri, fiind golgheterul nationalei Romaniei care a cucerit medalia de bronz.

Din 1978, s-a mutat în Mexic, unde a fost director tehnic al echipei naționale de handbal a țării, director la departamentul de sport al televiziunii Televisa, profesor universitar la Universitatea Nacional Autonoma de Mexico. În 1992, Federația Internațională de Handbal l-a numit ''cel mai mare jucător de handbal al tuturor timpurilor'', potrivit ihf.info.

Gheorghe Gruia a încetat din viață la 9 decembrie 2015, în Mexico City.

