Cehia, una dintre posibilele adversare ale României la baraj, și-a demis selecționerul după eșecul șocant cu Insulele Feroe, scor 1-2.



Cehia și-a dat afară selecționerul



Decizia a fost anunțată oficial de Federația Cehă de Fotbal, care a transmis că Ivan Hasek și secundul său, Jaroslav Vesely, au fost demiși cu efect imediat.



„În urma unei ședințe a consiliului director, am ajuns la concluzia că este necesară demiterea antrenorului principal și a staffului său”, a declarat președintele David Trunda.



Cehia ocupă locul 2 în Grupa L, cu 13 puncte, la un punct de Insulele Feroe și la trei în spatele Croației. Ultimul meci va fi pe 17 noiembrie, împotriva Gibraltarului, probabil cu un selecționer interimar pe bancă.

Cehia se poate duela cu România la baraj



Ivan Hasek, fost jucător la Sparta Praga și Strasbourg, a fost numit la începutul lui 2024 și a condus echipa în 21 de partide, cu o medie de 1,81 puncte pe meci.



Pentru România, vestea ar putea fi una bună. Cehia, una dintre potențialele adversare de la baraj, este acum într-o perioadă de instabilitate.



Dacă România va câștiga ultimele două meciuri, cu Bosnia și San Marino, sunt șanse importante să ajungă în urna a doua la baraj, cum a explicat Sport.ro aici. În acest scenariu, „tricolorii” ar juca semifinala pe teren propriu, iar Cehia ar putea fi printre adversarele posibile, alături de Slovacia, Albania sau Kosovo.



Dacă nu prinde locul 2, România va merge la baraj prin Liga Națiunilor, dar va fi sigur în urna a patra, unde posibilii adversari sunt giganți precum Italia, Turcia, Ucraina sau Țara Galilor.



Cehia nu mai are șanse reale la calificarea directă, iar singura variantă pentru a merge la Mondial rămâne, la fel ca în cazul României, barajul.

