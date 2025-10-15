Partida Liverpool - Manchester United, din etapa a opta de Premier League, va avea loc duminică, de la ora 18:30 și se va vedea în exclusivitate pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Toate meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.



Omul de bază de la Manchester United revine după o accidentarea gravă



Pe lângă jocul sub așteptări, Manchester United s-a luptat în ultimii ani și cu accidentările numeroase ale jucătorilor.

Unul din fotbaliștii care au lipsit o perioadă îndelungată de pe Old Trafford este Lisandro Martine care a făcut în luna februarie o ruptură a ligamentelor încrucișate.

Fundașul este aproape de revenirea pe teren, după cum anunță SkySports, dar cel mai probabil el se va reîntoarce treptat în echipă, având în vedere accidentarea gravă pe care a suferit-o.

Fundașul argentinian a adunat 91 de partide în tricoul lui Manchester United, reușind să marcheze trei goluri și tot atâtea pase decisive.

40 de milioane de euro este cota lui Lisandro Martinez, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

