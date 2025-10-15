FCSB evoluează în faza principală Europa League, unde, până în acest moment, a înregistrat o victorie cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, și un eșec cu Young Boys Berna, scor 0-2. Pentru roș-albaștri, în Europa, urmează meciul cu Bologna, programat pe 23 octombrie.

Gigi Becali a dezvăluit primele plătite pentru calificarea în Europa League

Gigi Becali a anunțat că le-a virat jucătorilor și staffului tehnic primele pentru calificarea în faza principală Europa League. Finanțatorul de la FCSB a dezvăluit ce sumă a încasat Vlad Chiricheș, fotbalistul scos din lot pentru meciurile europene, dar și antrenorul Elias Charalambous.

În total, Becali a cheltuit 3 milioane de euro doar pentru plata primelor de calificare.

”Dacă vrea, el (n.r. Vlad Chiricheș) poate să rămână în club. Din iarnă voi lua un jucător în loc. El poate rămâne în club, ca și respect față de el. A luat 200.000 de euro de calificare, doar că el nu a jucat nicio secundă. I-am dat banii, 200.000 de euro.

Am dat banii la toți băieții, 3 milioane de euro sub formă de prime. Unii au luat 300.000, alții au luat 200.000, iar alții 20.000 sau 30.000, cum are fiecare stipulat în contract.

(n.r. – Charalambous cât a luat?) A luat 300.000 de euro! El nu știe, nu e antrenor (n.r. râde), dar a luat 300.000. Dănciulescu i-a dat nota 4, doar că a luat 300.000”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Gigi Becali: ”Cred că ajung la 13-14 milioane în acest sezon!”

În acest sezon, Gigi Becali se așteaptă ca încasările din cupele europene să se ridice la 13-14 milioane de euro.

”Cred că ajung la 13-14 milioane în acest sezon. Până acum am luat 5,5 milioane de euro, plus 400.000, iar aici se mai adaugă 1,5 milioane de euro din bilete, deci se apropie de 7 milioane de euro. Mai trebuie să iau 500.000 de euro pentru victorie și, să zicem, că aș ajunge la 14-15 milioane de euro”, a adăugat finanțatorul roș-albaștrilor.

