Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii. Meciul de la Larvik a reprezentat şi debutul pe banca tricoloră a antrenorului Ovidiu Mihăilă.
Principalele marcatoare ale meciului au fost Reistad 10 goluri, Breistol 4, Rushfeldt 4, pentru Norvegia, respectiv Gorzav 7, Ostase 5, Roşu 5, pentru România, scrie News.ro.
Final de meci! Norvegia s-a impus în fața României 29 - 27, în EHF Euro Cup.
Min. 60: Ultima reușit a meciului este a Norvegiei, care a punctat de la 7 metri.
Min. 59: GOOOL Sorina Grozav! România s-a apropiat la doar un gol.
Min. 54: Norvegia a înscris superb și scorul este 26-24 în favoarea gazdelor.
Min. 46: România a egalat scorul din nou! Elena Roșu a marcat și este 22-22.
Min. 44: Norvegia a marcat și scorul este 21-20.
Min. 42: Lorena Ostase a înscris! România este în avantaj din nou, 19-20.
Min. 40: România este în avantaj! Sorina Grozav a făcut 18-19.
Min. 36: România se apără excelent și înscrie în poarta goală!
Min. 33: Reușită pentru România! Am marcat din nou și scorul este 16-13 în favoarea Norvegiei.
Min. 31: A început repriza a doua!
Final de primă repriză!
Min. 17: România reduce din diferență în urma unei combinații perfecte!
Min. 8: Alisia Boiciuc a marcat senzațional! Românca a trimis în forță, dar avatantajul de două goluri este redus repede de Norvegia.
Min. 3: România a înscris superb! Sonia Seraficeanu a primit în extremă și a lobat superb portarul advers.
Min. 1: A început partida!
România se pregătește de Campionatul Mondial
”🌍🏆 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐛𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓
România pornește la drum cu inima plină de curaj și cu o țară întreagă alături. 🇷🇴
Tricolorele au nevoie de puterea tribunelor românești pentru a lupta împotriva celor mai bune echipe ale lumii. 💙💛❤️
🔥 Programul grupei A (ora locală):
27 noiembrie | România 🆚 Croația, 19:00
29 noiembrie | România 🆚 Japonia, 19:00
1 decembrie | România 🆚 Danemarca, 21:30
📍Rotterdam Ahoy
Acesta este momentul în care diaspora și fanii din România devin o singură voce.
💬 Fie că ești în Olanda, Belgia, Danemarca sau oriunde în Europa, hai să fim alături de România! Împreună putem transforma tribunele într-un colț de acasă”, a postat Federația Română de Handbal.