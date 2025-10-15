Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii. Meciul de la Larvik a reprezentat şi debutul pe banca tricoloră a antrenorului Ovidiu Mihăilă.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Reistad 10 goluri, Breistol 4, Rushfeldt 4, pentru Norvegia, respectiv Gorzav 7, Ostase 5, Roşu 5, pentru România, scrie News.ro.

