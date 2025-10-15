VIDEO EXCLUSIV Norvegia - România 29 - 27 | Debut solid al lui Ovidiu Mihăilă pe banca naționalei feminine

Alexandru Hațieganu
Norvegia s-a impus în fața României 29 - 27, în EHF Euro Cup, la handbal feminin.

Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii. Meciul de la Larvik a reprezentat şi debutul pe banca tricoloră a antrenorului Ovidiu Mihăilă.

Principalele marcatoare ale meciului au fost Reistad 10 goluri, Breistol 4, Rushfeldt 4, pentru Norvegia, respectiv Gorzav 7, Ostase 5, Roşu 5, pentru România, scrie News.ro.

Norvegia - România 29-27

Final de meci! Norvegia s-a impus în fața României 29 - 27, în EHF Euro Cup.

Min. 60: Ultima reușit a meciului este a Norvegiei, care a punctat de la 7 metri.

Min. 59: GOOOL Sorina Grozav! România s-a apropiat la doar un gol.

Min. 54: Norvegia a înscris superb și scorul este 26-24 în favoarea gazdelor.

Min. 46: România a egalat scorul din nou! Elena Roșu a marcat și este 22-22.

Min. 44: Norvegia a marcat și scorul este 21-20.

Min. 42: Lorena Ostase a înscris! România este în avantaj din nou, 19-20.

Min. 40: România este în avantaj! Sorina Grozav a făcut 18-19.

Min. 36: România se apără excelent și înscrie în poarta goală!

Min. 33: Reușită pentru România! Am marcat din nou și scorul este 16-13 în favoarea Norvegiei.

﻿Min. 31: A început repriza a doua!

Final de primă repriză!

Min. 17: România reduce din diferență în urma unei combinații perfecte!

Min. 8: Alisia Boiciuc a marcat senzațional! Românca a trimis în forță, dar avatantajul de două goluri este redus repede de Norvegia.

Min. 3: România a înscris superb! Sonia Seraficeanu a primit în extremă și a lobat superb portarul advers.

Min. 1: A început partida!

Lotul naționalei României

România se pregătește de Campionatul Mondial

”🌍🏆 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐮𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐛𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟓

România pornește la drum cu inima plină de curaj și cu o țară întreagă alături. 🇷🇴

Tricolorele au nevoie de puterea tribunelor românești pentru a lupta împotriva celor mai bune echipe ale lumii. 💙💛❤️

🔥 Programul grupei A (ora locală):

27 noiembrie | România 🆚 Croația, 19:00

29 noiembrie | România 🆚 Japonia, 19:00

1 decembrie | România 🆚 Danemarca, 21:30

📍Rotterdam Ahoy

Acesta este momentul în care diaspora și fanii din România devin o singură voce.

💬 Fie că ești în Olanda, Belgia, Danemarca sau oriunde în Europa, hai să fim alături de România! Împreună putem transforma tribunele într-un colț de acasă”, a postat Federația Română de Handbal.

