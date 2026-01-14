GALERIE FOTO Câștigi un meci, treci două tururi: Emma Răducanu, la prima victorie din septembrie încoace. Are o semifinală pusă pe tavă

Câștigi un meci, treci două tururi: Emma Răducanu, la prima victorie din septembrie încoace. Are o semifinală pusă pe tavă Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu (23 de ani, 29 WTA) a obținut prima victorie în circuitul WTA, după trei luni și jumătate.

TAGS:
WTA HobartTenis WTAemma raducanu
Din articol

Emma Răducanu a obținut o „victorie-promoție”, în turneul WTA 250 de la Hobart. Sportiva britanică a învins-o pe Camila Osorio (82 WTA), din Columbia, scor 6-3, 7-6 (2), într-un meci întins pe durata a două zile.

Prelungirea nedorită a confruntării, cauzată de apariția ploii, a condus la o situație favorabilă pentru fosta câștigătoare a Openului American.

Emma Răducanu, aproape de prima semifinală de turneu WTA, în 2026

Câștigând un singur meci, Emma Răducanu a trecut și de șaisprezecimile de finală, și de optimi, în urma retragerii din turneu a polonezei Magdalena Frech.

Cu probleme fizice și o precauție crescută, cu doar câteva zile înainte de Openului Australian, Frech i-a lăsat drum liber Emmei Răducanu, spre faza ultimelor opt jucătoare.

Răducanu va avea o șansă rarisimă de a juca o nouă semifinală de turneu WTA, în condițiile în care o va întâlni în sferturi pe ocupanta locului 204 în clasamentul mondial, Taylah Preston (20 de ani).

În 2025, Emma Răducanu a jucat semifinală de turneu WTA la Washington, unde a cedat în fața rusoaicei Annei Kalinskaya, după o victorie semnată în detrimentul grecoaicei Maria Sakkari.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu getty7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Emma Răducanu, șansă rarisimă de a câștiga primul titlu, după US Open 2021

Fără turneu câștigat după surpriza carierei, ediția 2021 a Openului American, Emma Răducanu beneficiază de o ocazie prețioasă, înainte de turneul de mare șlem de la Melbourne.

Principală favorită la Hobart, Emma Răducanu o are pe Iva Jovic (30 WTA) ca principală contracandidată la adjudecarea acestui titlu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”
ULTIMELE STIRI
Mesajul transmis de Jaqueline Cristian după ce s-a calificat în sferturi la Adelaide
Mesajul transmis de Jaqueline Cristian după ce s-a calificat în sferturi la Adelaide
HC Zalău - Gloria Bistrița, LIVE VIDEO pe Pro Arena și VOYO. Meci spectaculos în Liga Florilor!
HC Zalău - Gloria Bistrița, LIVE VIDEO pe Pro Arena și VOYO. Meci spectaculos în Liga Florilor!
Ronny Levy a semnat! Unde a fost prezentat fostul antrenor de la FCSB și Urziceni
Ronny Levy a semnat! Unde a fost prezentat fostul antrenor de la FCSB și Urziceni
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Ilie Dumitrescu, prezentat oficial: rolul pe care l-a primit și prima sa reacție
Ilie Dumitrescu, prezentat oficial: rolul pe care l-a primit și prima sa reacție
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”



Recomandarile redactiei
Probleme la FCSB! S-a accidentat în Antalya și a luat primul zbor spre București
Probleme la FCSB! S-a accidentat în Antalya și a luat primul zbor spre București
Ronny Levy a semnat! Unde a fost prezentat fostul antrenor de la FCSB și Urziceni
Ronny Levy a semnat! Unde a fost prezentat fostul antrenor de la FCSB și Urziceni
Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”
Valeriu Iftime confirmă: jucătorul său s-a înțeles cu altă echipă din Superligă: ”Are fractură de stres”
Ilie Dumitrescu, prezentat oficial: rolul pe care l-a primit și prima sa reacție
Ilie Dumitrescu, prezentat oficial: rolul pe care l-a primit și prima sa reacție
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Vor să-l deturneze din drumul spre FCSB! Oferta primită de Ofri Arad
Alte subiecte de interes
S-a jucat „cel mai bătrân meci” din istoria tenisului feminin: câți ani au împreună cele două jucătoare
S-a jucat „cel mai bătrân meci” din istoria tenisului feminin: câți ani au împreună cele două jucătoare
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
CITESTE SI
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

stirileprotv Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce România pentru totdeauna”

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

stirileprotv Prima ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță, din 2007, de la PRO TV. Cum arăta „Happy Hour” la debut. Imagini de arhivă

„Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

stirileprotv „Adevăratul Cod al lui da Vinci”. Cercetătorii cred că au depistat ADN-ul lui Leonardo da Vinci într-un desen al acestuia

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!