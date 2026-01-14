Emma Răducanu a obținut o „victorie-promoție”, în turneul WTA 250 de la Hobart. Sportiva britanică a învins-o pe Camila Osorio (82 WTA), din Columbia, scor 6-3, 7-6 (2), într-un meci întins pe durata a două zile.

Prelungirea nedorită a confruntării, cauzată de apariția ploii, a condus la o situație favorabilă pentru fosta câștigătoare a Openului American.

Emma Răducanu, aproape de prima semifinală de turneu WTA, în 2026

Câștigând un singur meci, Emma Răducanu a trecut și de șaisprezecimile de finală, și de optimi, în urma retragerii din turneu a polonezei Magdalena Frech.

Cu probleme fizice și o precauție crescută, cu doar câteva zile înainte de Openului Australian, Frech i-a lăsat drum liber Emmei Răducanu, spre faza ultimelor opt jucătoare.

Răducanu va avea o șansă rarisimă de a juca o nouă semifinală de turneu WTA, în condițiile în care o va întâlni în sferturi pe ocupanta locului 204 în clasamentul mondial, Taylah Preston (20 de ani).

În 2025, Emma Răducanu a jucat semifinală de turneu WTA la Washington, unde a cedat în fața rusoaicei Annei Kalinskaya, după o victorie semnată în detrimentul grecoaicei Maria Sakkari.

