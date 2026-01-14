La ultima evaluare a celor de la celebritynetworth.com, averea lui Ronaldo, cu banii din conturi, proprietățile și investițiile, era estimată de la 1,2 miliarde de euro. De asemenea, portughezul a devenit și primul miliardar din fotbal.



34.500.000€ pentru noua aroganță a lui Cristiano Ronaldo



Din averea sa, Ronaldo este gata să investească 34,5 milioane de euro pentru o nouă ”aroganță”. O casă de lux în Portugalia, în Cascais, care se va construi într-o perioadă de trei ani. Portughezii de la A Bola au aflat deja toate detaliile noii construcții.



Vila de lux a lui Ronaldo va avea nu mai puțin de opt dormitoare, toate cu băi proprii și cu robinete din aur. În plus, aceasta va fi dotată cu două piscine (una interioară, alta exterioare), sală de forță, cinema, o plajă privată, pavaje din marmură italiană și un tunel subteran ascuns.

