34.500.000€ pentru noua aroganță a lui Cristiano Ronaldo

34.500.000€ pentru noua aroganță a lui Cristiano Ronaldo Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

La 40 de ani, Cristiano Ronaldo își continuă cariera de jucător, chiar dacă are conturile pline de bani.

TAGS:
Cristiano Ronaldoal nassr
Din articol

La ultima evaluare a celor de la celebritynetworth.com, averea lui Ronaldo, cu banii din conturi, proprietățile și investițiile, era estimată de la 1,2 miliarde de euro. De asemenea, portughezul a devenit și primul miliardar din fotbal.

34.500.000€ pentru noua aroganță a lui Cristiano Ronaldo

Din averea sa, Ronaldo este gata să investească 34,5 milioane de euro pentru o nouă ”aroganță”. O casă de lux în Portugalia, în Cascais, care se va construi într-o perioadă de trei ani. Portughezii de la A Bola au aflat deja toate detaliile noii construcții.

Vila de lux a lui Ronaldo va avea nu mai puțin de opt dormitoare, toate cu băi proprii și cu robinete din aur. În plus, aceasta va fi dotată cu două piscine (una interioară, alta exterioare), sală de forță, cinema, o plajă privată, pavaje din marmură italiană și un tunel subteran ascuns.

Cu actualul contract de la Al-Nassr, estimat la 620 de milioane de euro pentru doi ani, specialiștii estimează că Ronaldo va avea o avere de două miliarde de euro la finalul carierei sale.

Suma mai sus menționată include bonusuri consistente (probabil în funcție de performanțele acestuia, numărul de goluri sau de meciuri jucate). Salariul său anual este de 200 de milioane de euro, cu care își asigură poziția de cel mai bine plătit sportiv din istorie.

Cristiano Ronaldo a mai doborât un record!

În partida pierdută de Al-Nassr cu Al-Qadisiya, scor 1-2, Ronaldo a marcat singurul gol al echipei sale, din penalty, în minutul 81. A fost reușita cu numărul 958 din cariera lusitanului, care mai are nevoie de 42 de goluri pentru a atinge pragul simbolic de 1.000 la nivel de seniori.

Pe lângă gol, portughezul a ajuns la 1.301 partide oficiale disputate la seniori, la nivel de club și echipă națională, un record absolut în istoria fotbalului. În această statistică nu sunt incluse meciurile jucate la naționalele de tineret.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O companie aeriană oferă 40% reducere la zboruri spre trei destinații favorite ale românilor
O companie aeriană oferă 40% reducere la zboruri spre trei destinații favorite ale românilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Al-Clasico, exploziv: Ronaldo, marcator, dar în pragul disperării! Se alege praful de visul lui
Al-Clasico, exploziv: Ronaldo, marcator, dar în pragul disperării! Se alege praful de visul lui
ULTIMELE STIRI
Costel Orac a spus totul după ce a văzut campania de transferuri a lui Dinamo: ”La asta mă așteptam”
Costel Orac a spus totul după ce a văzut campania de transferuri a lui Dinamo: ”La asta mă așteptam”
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Andre Duarte: „Ca să fiu sincer...”
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Andre Duarte: „Ca să fiu sincer...”
Primul transfer al iernii pentru Farul, care aduce un fundaș de la clubul lui Gerard Pique
Primul transfer al iernii pentru Farul, care aduce un fundaș de la clubul lui Gerard Pique
Scene de groază la Australian Open: a sărbătorit victoria, după care a pierdut meciul. Cum a fost posibil
Scene de groază la Australian Open: a sărbătorit victoria, după care a pierdut meciul. Cum a fost posibil
Inter – Lecce, diseară, de la 21:45: Chivu, în fața unui meci deosebit de periculos
Inter – Lecce, diseară, de la 21:45: Chivu, în fața unui meci deosebit de periculos
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

După demiterea lui Xabi Alonso, Real Madrid se mai desparte de un antrenor!

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

O jucătoare americană cu tată și antrenor român, Mary Stoiana, a impresionat la Australian Open: Miriam Bulgaru a pierdut în calificări

Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani

Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Răsturnare de situație! Campioana din Top 5 îl vrea pe Drăgușin, după ce negocierile dintre Tottenham și AS Roma s-au blocat

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”

Gigi Becali a dezvăluit cât a costat transferul lui Ofri Arad: ”Poate sunt băiat deștept!”



Recomandarile redactiei
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Andre Duarte: „Ca să fiu sincer...”
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Andre Duarte: „Ca să fiu sincer...”
Scene de groază la Australian Open: a sărbătorit victoria, după care a pierdut meciul. Cum a fost posibil
Scene de groază la Australian Open: a sărbătorit victoria, după care a pierdut meciul. Cum a fost posibil
Au bătut palma cu Lisav Eissat! Duo românesc pentru titlu
Au bătut palma cu Lisav Eissat! Duo românesc pentru titlu
Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”
Elias Charalambous a confirmat: ”Suntem fericiți să-l avem înapoi”
Reghecampf, transformare uluitoare: cum arată după jumătate de an în Africa
Reghecampf, transformare uluitoare: cum arată după jumătate de an în Africa
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
CITESTE SI
O companie aeriană oferă 40% reducere la zboruri spre trei destinații favorite ale românilor

stirileprotv O companie aeriană oferă 40% reducere la zboruri spre trei destinații favorite ale românilor

Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică”

stirileprotv Cum explică inițiatorul legii privind prostituția necesitatea acestui proiect: ”Ne dorim să protejăm sănătatea publică”

Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile

stirileprotv Un bărbat a încercat să-și urce în avion soția decedată, pe aeroportul din Tenerife. Femeia se afla într-un scaun cu rotile

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!