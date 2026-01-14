La ultima evaluare a celor de la celebritynetworth.com, averea lui Ronaldo, cu banii din conturi, proprietățile și investițiile, era estimată de la 1,2 miliarde de euro. De asemenea, portughezul a devenit și primul miliardar din fotbal.
34.500.000€ pentru noua aroganță a lui Cristiano Ronaldo
Din averea sa, Ronaldo este gata să investească 34,5 milioane de euro pentru o nouă ”aroganță”. O casă de lux în Portugalia, în Cascais, care se va construi într-o perioadă de trei ani. Portughezii de la A Bola au aflat deja toate detaliile noii construcții.
Vila de lux a lui Ronaldo va avea nu mai puțin de opt dormitoare, toate cu băi proprii și cu robinete din aur. În plus, aceasta va fi dotată cu două piscine (una interioară, alta exterioare), sală de forță, cinema, o plajă privată, pavaje din marmură italiană și un tunel subteran ascuns.
Cu actualul contract de la Al-Nassr, estimat la 620 de milioane de euro pentru doi ani, specialiștii estimează că Ronaldo va avea o avere de două miliarde de euro la finalul carierei sale.
Suma mai sus menționată include bonusuri consistente (probabil în funcție de performanțele acestuia, numărul de goluri sau de meciuri jucate). Salariul său anual este de 200 de milioane de euro, cu care își asigură poziția de cel mai bine plătit sportiv din istorie.
Cristiano Ronaldo a mai doborât un record!
În partida pierdută de Al-Nassr cu Al-Qadisiya, scor 1-2, Ronaldo a marcat singurul gol al echipei sale, din penalty, în minutul 81. A fost reușita cu numărul 958 din cariera lusitanului, care mai are nevoie de 42 de goluri pentru a atinge pragul simbolic de 1.000 la nivel de seniori.
Pe lângă gol, portughezul a ajuns la 1.301 partide oficiale disputate la seniori, la nivel de club și echipă națională, un record absolut în istoria fotbalului. În această statistică nu sunt incluse meciurile jucate la naționalele de tineret.