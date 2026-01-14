VIDEO Scene de groază la Australian Open: a sărbătorit victoria, după care a pierdut meciul. Cum a fost posibil

Scene de groază la Australian Open: a sărbătorit victoria, după care a pierdut meciul. Cum a fost posibil
Pățanie rarisimă în turneul preliminar din cadrul Openului Australian. Austriacul Sebastian Ofner (29 de ani, 131 ATP) a pierdut o partidă în timpul căreia a celebrat victoria.

De partea opusă a fileului s-a aflat americanul Nishesh Basavareddy (20 de ani, 239 ATP), care a speculat vulnerabilitatea europeanului și a reușit o revenire miraculoasă.

Un austriac a uitat de noile reguli ale tiebreak-ului și a pierdut șansa de a juca pe tabloul principal al Openului Australian

În semifinalele calificărilor premergătoare competiției de mare șlem de la Melbourne, Ofner a uitat că tiebreak-ul setului decisiv se joacă până la zece puncte, și nu până la șapte.

Astfel că, atunci când s-a distanțat la 7-1, în super tiebreak-ul manșei finale, a ridicat brațele în aer, în semn de victorie, a strâns pumnul și a arătat cu degetul spre tâmplă, transmițând că puterea sa psihică l-a ajutat să ajungă până acolo. Ușurat că a ajuns în finala calificărilor, în imaginația sa, Ofner a înțeles, din partea arbitrului de scaun, că nu e timpul pentru salutul la fileu, ci pentru continuarea meciului; în acea clipă, Ofner mai avea trei puncte de câștigat pentru a ajunge în ultimul tur preliminar.

Dar americanul Basavareddy, fără nimic de pierdut, a gestionat bine debusolarea oponentului și a reușit să câștige 12 din următoarele 16 puncte, impunându-se în final cu un scor neverosimil, 13-11, la doar câteva minute după ce tabela arătase 1-7.

A fost 4-6, 6-4, 7-6 (13-11) pentru Basavareddy, care a făcut un gest cu tentă nesportivă, imediat după ce a reușit să câștige partida, imitând o sufocare.

Ofner, capitulare întâlnită rar

Sebastian Ofner s-a calificat o singură dată pe tabloul principal al Openului Australian, în 2024, când a fost eliminat în runda inaugurală.

De partea opusă, Nishesh Basavareddy va avea ocazia de a ajunge, pentru al doilea an consecutiv, în competiția propriu-zisă a Grand Slam-ului din Australia.

