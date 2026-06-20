Turcia a fost eliminată de la Campionatul Mondial din 2026, după ce a pierdut al doilea meci din Grupa D.

Turcii au fost învinși de Paraguay cu 1-0, în urma golului marcat de Galaraza în minutul 2.

Astfel, rezultatul din ultimul meci, cu SUA, nu va mai conta. Turcia a pierdut primele două meciuri, cu Australia și Paraguay, și va părăsi turneul final.

Arda Guler, distrus după eliminarea Turciei: „Voi face tot posibilul să uit această Cupă Mondială”

Arda Guler, considerat unul dintre cei mai buni jucători ai Turciei, a fost vizibil afecatat de eliminarea prematură a naționalei sale.

Mijlocașul lui Real Madrid a spus că își dorește să uite această Cupă Mondială cât mai repede.

„Nu a existat nicio problemă între noi în vestiar. Pur și simplu nu am reușit să marcăm goluri, asta a fost tot. În ceea ce privește cariera mea la echipa națională, voi face tot posibilul să uit această Cupă Mondială.”, a spus Arda Guler, după eliminarea Turciei de la Campionatul Mondial.

Șase goluri, 14 assist-uri, 51 de meciuri sunt cifrele lui Arda Guler în tricoul lui Real Madrid, în acest sezon.

90 de milioane de euro este cota mijlocașului turc, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Lotul Turciei la CM 2026

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Ugurcan Cakir (Galatasaray).

FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahce), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Ozan Kabak (TSG Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma).

MIJLOCAȘI: Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund).

ATACANȚI: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Yunus Akgun (Galatasaray).