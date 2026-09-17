Gloria Bistriţa - SCM Rm. Vâlcea 34-30 | Campioana a câștigat meciul restant din Liga Naţională

Principalele marcatoare ale partidei au fost So Delgado 10 goluri, Reichert 7, pentru gazde, respectiv Zaadi 8, Lykkegaard 5, Maidhof 5, pentru SCM Rm. Vâlcea.

Tot joi s-au jucat partide din etapa a IV-a: Minaur Baia Mare – Dunărea Brăila 25-34 şi CSM Iaşi – Ştiinţa Bucureşti 20-19.

Ultime dispute de joi sunt între CSM Slatina – CSM Tg. Jiu şi Corona Braşov – Rapid Bucureşti. Abia în 30 septembrie se mai joacă două meciuri din această etapă, între SCM Rm. Vâlcea – SCMU Craiova şi HC Zalău – Gloria Bistriţa.

În devans la runda a patra s-a jucat CSM Bucureşti – CSM Tg. Mureş 42-26.

Vicecampioana CSM Bucureşti este lider, cu 8 puncte (4 meciuri), urmată în clasament de Dunărea Brăila 8 (4 meciuri) şi campioana Gloria Bistriţa 6 (3 meciuri).

Fragmentarea etapelor continuă şi în etapa V-a, partidele fiind programate între 4-8 octombrie, scrie News.ro.