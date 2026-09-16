Gică Hagi a anunțat că știe, în mare parte, lotul pe care-l va convoca pentru cele patru meciuri din septembrie și octombrie, dar Basarab Panduru vede o surpriză: crede că Ianis Stoica (23 de ani) ar merita să fie la lotul național pentru această acțiune.

Fostul atacant de la Hermannstadt a avut un început bun de sezon în Portugalia, acolo unde evoluează pentru cei de la Estrela Amadora. A reușit să înscrie de patru ori în șase partide, cifră la care se adaugă și șase assist-uri.

Basarab Panduru îl vede pe Ianis Stoica la naționala României

De asemenea, numele lui Ianis Stoica a fost trecut pe lotul extins anunțat de FRF pentru această acțiune, semn că Hagi îl are în vizor pe fostul atacant de la FCSB.

„Drăguș nu e în categorie cu Man. E în categoria lui, singur. Un om care dă două goluri în ultimii doi ani la echipa de club nu e în nicio categorie. Pe lângă că nu joci, nu te-ai antrenat, nici nu dai gol. Nu ești în categorie cu Dennis Man.

Ianis Stoica joacă. Dacă tot a venit vorba. Aș lua un om care dă goluri cu Braga. Joacă meci de meci, are al doilea an în Portugalia. Îl iei al patrulea. Faci comparație între Drăguș și Ianis Stoica.

Iei Man, Ianis Hagi, Bîrligea, care nu joacă. Faptul că sunt 4 meciuri te ajută să-i bagi în formă. Un om care dă două goluri cu Braga ar veni pe merit. Nu mai vii de la Hermannstadt, vii de la Amadora, ai picioare, că joci într-un campionat tare”, a spus Panduru, la Prima Sport.

Programul României în Liga Națiunilor

Vineri, 25 septembrie:

Suedia – România (Strawberry Arena)

Luni, 28 septembrie:

România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) FĂRĂ SPECTATORI

Vineri, 2 octombrie:

Polonia – România (Stadion Narodowy)

Luni, 5 octombrie:

România – Suedia (Arena Națională)

Lista preliminară a jucătorilor convocați de Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).