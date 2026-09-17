Atacantul a fost adus cu mari speranțe în a doua parte a sezonului precedent, dar a fost ”chinuit” de o accidentare care l-a ținut departe de gazon în prima parte a acestei stagiuni. În această perioadă, Pușcaș se află, în continuare, în plin proces de recuperare după hernia inghinală care i-a dat bătăi de cap.

Ciprian Marica: ”George Pușcaș și-a arătat limitele”

Dinamo i-a prelungit recent contractul până în 2029, dar Pușcaș nu-i sperie pe adversari, așa cum o făcea în trecut. Ciprian Marica, fostul atacant de la Stuttgart, Schalke sau Getafe, spune că internaționalul român ”și-a arătat limitele”.

Andrei Nicolescu a anunțat recent că Pușcaș este foarte aproape de revenire și va fi la dispoziția lui Nuno Campos după meciurile echipelor naționale.

„Pușcaș a ajuns la o vârstă, și-a cam arătat limitele, e un jucător de moral și nu știu dacă va avea destule șanse să intre într-o formă bună. Nu am fost fan Pușcaș niciodată și nu aș putea să fiu acum”, a spus Marica, la Digi Sport.

Alexandru Musi s-a operat! E OUT o lună

Alexandru Musi (22 de ani), internațional de tineret și titular incontestabil la Dinamo în acest debut de sezon, a fost supus unei intervenții chirurgicale după accidentarea la menisc, motiv pentru care va lipsi o perioadă bună de timp.

Din informațiile Sport.ro, atacantul dinamovist va absenta aproximativ o lună. Vestea bună pentru Dinamo este că, după următoarea etapă, urmează întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale, adică o pauză de aproximativ trei săptămâni.

Musi va lipsi de la acțiunile echipei naționale. Era o prezență obișnuită la naționala de tineret și s-a zvonit că ar fi fost chiar în atenția lui Gică Hagi pentru o convocare la naționala de seniori.